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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 44 kilometreden oluşan Güney Çevre Yolu'nun 36 kilometresinin 15 tünelle 2 kilometresinin de 14 viyadükle geçileceğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Güney Çevre Yolu Şantiye Alanı'nda düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta sandıklara koşan Trabzonlulara teşekkür etti.

AK Parti hükümetlerinin vakit kaybetmeyi sevmediğini belirten Karaismailoğlu, "Milletine, ülkesine hizmet için bir dakikayı bile boşa harcamaz. Biz de seçim sonrasında hiç hız kaybetmeden Trabzon'un geleceğinin, projelerimizin, işlerimizin peşine düştük. Düşmeye de devam edeceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, Güney Çevre Yolu'nun temelinin 1 Mayıs'ta atıldığını hatırlatarak, Trabzon'un şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek için projelendirdikleri yolun toplam 44 kilometre uzunluğunda olduğunu aktardı.

Güney Çevre Yolu'nu, Trabzon şehir merkezini güneyden çevreleyecek şekilde, Çarşıbaşı-Akçaabat Devlet Yolu ayrımı ile Arsin Devlet Yolu arasında inşa etmeye başladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç kısım halinde hayata geçireceğimiz çevre yolunun ilk aşaması olan 16,5 kilometre uzunluğundaki 1. kısmında yapım çalışmalarına başlamıştık. Gördüğünüz üzere şu anda Güney Çevre Yolu'muzun Karadeniz Sahil Yolu'ndan ayrıldığı proje başında T-1 Tüneli portaline ulaşabilmek için kazı ve destek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ilk kısım Akçakale'den ayrılıp mevcut sahil yolunun güneyinden, Kavaklı ve Düzköy'ün kuzeyinden geçerek Sera Gölü Kavşağı'nda son bulacak."

Karaismailoğlu, Sera Gölü Kavşağı'ndan Karadeniz Sahil Yolu'nun Yıldızlı Yonca Kavşağı'na ve Kanuni Bulvarı'na bağlanacağını aktararak, şunları söyledi:

"Birinci kısımda toplam uzunluğu 14,5 kilometre olan 7 çift tüp tünel ve 968 metre uzunluğunda da 7 viyadük bulunmakta. Çevre yolunun 16,5 ile 22,5 kilometreleri arasında kalan 6 kilometrelik tünel, 2. kısımdaysa toplam 4 bin 550 metre uzunluğunda 2 çift tüplü tünel ve 380 metrelik 2 de viyadük bulunmakta. Yine Güney Çevre Yolu'muzun 22,5 kilometre ile Arsin'den Sahil Yolu'na bağladığımız 44. kilometreleri arasında da 21,5 kilometrelik 3. kısmındaysa toplam 16 bin 840 metre uzunluğunda 6 çift tüp tünel ve 750 metrelik 5 tane de viyadük yer alacak. Özetle söylemek gerekirse 44 kilometreden oluşan Güney Çevre Yolu'nun 36 kilometresi 15 tünelle 2 kilometresi de 14 viyadükle geçilecek."

Proje sayesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve transit trafiği birbirinden ayıracaklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ulusal ve uluslararası trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz ulaşımını tesis etmiş olacağız. Bununla birlikte sahil kesimindeki yoğunluğun azaltılmasıyla da kentte her yöne maksimum trafik erişilebilirliği de sağlanmış olacaktır. Tabii bununla birlikte araçların egzoz emisyonunu da azaltarak şehir geçişindeki hava kirliliğinin de önüne geçmiş oluyoruz. Trabzon'un sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerini Güney Çevre Yolu'muz ile artırmış olacağız. Ayrıca Trabzon'un sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerini artıracak projemizle birlikte bölgenin kalkınmasına da son derece fazla katkı sunacağız."

- "Vatanımızı en iyi hizmetlerle donatmak için canla başla çalışıyoruz"

Karaismailoğlu, 21 yıldır milletle bir olduklarını ifade ederek, "Vatanımızı en iyi hizmetlerle donatmak için canla başla çalışıyoruz. Ama görüyoruz ki millete giden hizmetten rahatsız olan, ülkemize çağ atlatan, istihdamı, ticareti, turizmi canlandıran her projemize saldıranlar, yüreğinde koltuk sevdasından başka bir şey taşımayanlar karşımızda. Millet bu oyunu bozdu." diye konuştu.

Trabzonluların 14 Mayıs'ta ciddi bir katılımla sandığına gittiğini ve mukaddes emaneti yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na verme yönünde irade gösterdiğine ve seçimlerin henüz bitmediğine dikkati çeken Karaismailoğlu, 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi.

Karaismailoğlu, 28 Mayıs seçiminin çok kritik bir seçim olduğunu belirterek, "Terör örgütleriyle kol kola girenlere, depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi bizler vereceğiz. Bizim millet sevdasından, Türkiye sevdasından başka sevdamız yok. Biz milletimizle 21 yıldır tek yüreğiz. Milletin acısı acımızdır, sevinci sevincimizdir. Çünkü bizim için halka hizmet, Hakk'a hizmettir." dedi.

Karşılarındakilerin bunun ne demek olduğunu bilmediğini, umursamadığını söyleyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte seçimden sonra deprem bölgesi için söylediklerini gördük. Bocalıyorlar sevgili kardeşlerim. Dengeleri bozuldu. Milletin sesini duymuyorlar ama seçimde istediklerini alamayınca da ilk çatacakları yer maalesef millet oldu. Hesap sormaya kalktılar. Depremzedelerden hesap sormaya kalktılar. Bu arlanmaz vicdansızlar, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergilediler. Bu pervasızlıklarından, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duymakta. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

- "Yüz yılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdık"

Bakan Karaismailoğlu, bundan sonra Trabzon ve tüm Türkiye için yeniden güzel bir dönem başlayacağını vurgulayarak, "Halkımızın teveccühüyle AK Parti'miz 4 vekille Gazi Meclis'te Trabzon'u temsil edecek ve Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon'u hep birlikte Karadeniz'in parlayan yıldızı yapacağız. Eserlerimizi, hizmetlerimizi bir bir milletimize sunacağız. Hem Trabzon'umuz hem de ülkemiz için çok büyük planlamalarımız var." ifadelerini kullandı.

Ülkenin dört bir yanında hizmet fırtınası estirildiğine işaret eden Karaismailoğlu, Trabzon ve ülke genelinde yapılan ve yapılacak çalışmaları anlattı.

Karaismailoğlu, bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını kaydederek, "Hizmet ve eser siyaseti anlayışımızla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyelerinin de AK Parti hükümetlerinin de 21 yıl içinde Türkiye'ye kazandırdıkları ortada. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik, çok şükür. Yılların ihmaline son verirken, diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık. Yüz yılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdık." diye konuştu.

Trabzon'a ve Türkiye'ye en büyük eserleri, hizmetleri kazandırmaya devam edeceklerini aktaran Karaismailoğlu, "Bu dengesi bozulmuş, gözü koltuktan başka bir şeyi görmeyenlerin halini 14 Mayıs gecesi gördük. Televizyon ekranlarında oynadıkları 'Kazandık.' tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Manipülasyon yapmak istedikleri belli oldu. Buna rağmen, yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden de kamuoyundan da özür dilemediler." dedi.

- "28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mıza verilen destek daha da çok artacak"

Karaismailoğlu, ikinci turda seslerinin daha da gür çıkacağını vurgulayarak, "28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mıza verilen destek daha da çok artacak. Trabzon, bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek." diye konuştu.

Kazanılanları koruyarak daha da yükselteceklerine işaret eden Karaismailoğlu, "Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız. 'Biz biriz, bizi bölemezsiniz, terör örgütlerini içimize sokamazsınız, bizi batıya oyuncak edemezsiniz.' diyeceğiz. 'Çünkü biz Trabzon'uz, çünkü biz Türkiye'yiz.' diyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, milletin umudu, güveni olmaya doğru adımlarla devam edeceklerini belirterek, "Milletimiz başladığı işi 28 Mayıs'ta sandıkta bitirecek. Türkiye üzerinde oyunlar oynamak isteyen terör örgütleri de küresel emperyalistler de sandığa gömülecek. 28 Mayıs'ta 'Durmak yok, yola devam.' diyoruz. 'Büyük Türkiye zaferi için herkes sandığa.' diyoruz. " dedi.

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de konuşma yaptı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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