Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi:

AA

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çok şehitler verdik ama bir baktık ki maalesef bu kara günleri bize yaşatanlar şimdi karşımızda farklı bir Millet İttifakı adı altında Türkiye düşmanları ve bütün hepsi bir araya gelmişler ve maalesef teröristlerle de işbirliği yaparak tekrar iktidara gelip ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar." dedi.

AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, 21 yıldır eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını belirterek, Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden olmasının en büyük sebebinin, planlı bir şekilde büyümesi olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin bir taraftan 6 Şubat'ta yaşanan depremlerle dünyanın en büyük afetiyle mücadele ettiğini dile getirerek, Türkiye'nin diğer dört bir tarafında ise çok önemli projelerin bitirildiğini söyledi.

Zigana Tüneli'nin de milletin hizmetine sunulduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "17 yılda 3 kilometrelik bir Bolu Tüneli'ni bitiremeyen bir Türkiye'den 5 yılda, bunun 5 katı olan 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli'ni bitirip, milletin hizmetine sunan bir Türkiye var artık." diye konuştu.

Karaismailoğlu, huzur ve güven ortamının devam etmesi için Türkiye'nin çok bedeller ödediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çok şehitler verdik ama bir baktık ki maalesef bu kara günleri bize yaşatanlar şimdi karşımızda farklı bir Millet İttifakı adı altında Türkiye düşmanları ve bütün hepsi bir araya gelmişler ve maalesef teröristlerle de işbirliği yaparak tekrar iktidara gelip ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşımız, milletimiz de 'siz teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz ama teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan var' dedi ve sandıkta onlara güzel bir şamar vurdu. İşte o şamar neticesinde aşağıya oturdular. İnşallah oradan daha da kalkamayacaklar ama şamarın eksik kalan kısmını da 28 Mayıs'ta mutlaka vereceğiz."

- "Beceriksiz ve vizyonsuzlukta dünya birincisi olabilecek bir aday karşımızda duruyor"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzde 2 tane aday var. Birisi dünya lideri, öbür taraftakine bir bakar mısınız? Hiç yan yana getirilecek bir tip mi? Hayatında bir tane başarılı bir işi hatırlayabiliyor musunuz? SSK hastanesinde bize yaşattıkları o rezillikleri, sıkıntıları hatırlıyorsunuz. Beceriksiz ve vizyonsuzlukta dünya birincisi olabilecek bir aday karşımızda duruyor. Tonyalıların buna oy vermesini yakıştıramıyoruz. 21 yıldır Cumhurbaşkanımız bu milletin kalbine nasıl girdi, bu millete yaptıkları ortada. Bir tane de vizyonsuz, çapsız, beceriksiz bir adam rakibimiz. O yüzden inşallah Tonyalılar ona oy vermeyecekler. Verecekleri oy da bellidir, ülkenin, milletin geleceği, ülkemizin güvenliği. Niye teröristler Tayyip Erdoğan'a kızıyor? Hepsini inlerinde gebertti de o yüzden. "

Karaismailoğlu, "Adam ininden, Kandil'den işaret veriyor 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz' diye." ifadesini kullanarak, "İşte utanmadan sesleri de çıkmıyor. En önemli dikkat edeceğimiz hususlar bunlar. Kendisi hesap uzmanıymış arkadaşlar. Bakın toplam alacağı oy yüzde 1'i geçmeyen 4 tane partiye 37 milletvekili veren bir hesap uzmanı. Yani böyle bir hesap uzmanı böyle bir kazık yerse anlayın. Allah göstermesin zaten göstermeyecek onları ama hükümetin başına bunların gelebileceğini düşünebiliyor musunuz?" şeklinde konuştu.

- "Bir çağı açıp yeni bir çağı kapatacağız 28 Mayıs'ta"

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "28 Mayıs Türkiye'nin bayramı olacak. 29 Mayıs nasıl İstanbul'un fethi ise inşallah 28 Mayıs'tan sonra bu seneki İstanbul'un fethi de çok daha görkemli bir şekilde kutlanacaktır. İnanın bir çağı açıp yeni bir çağı kapatacağız 28 Mayıs'ta." dedi.

Karaismailoğlu, 100 yıllık işleri 21 yıla sığdırdıklarına işaret ederek, "O yüzden Avrupalılar, güçlü sanılan devletler Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilmesini bekliyorlar. Onlar çok daha beklerler. Artık Türkiye başını kaldırmıştır ve ileri doğru koşuyor. Artık onlar da Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun lideri olduğu Türkiye'nin arkasından geleceklerdir. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde destek isteyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarım kalan hesabımızı görmek için şu 5 gün biraz daha gayret edeceğiz. Hiç kimseyi kırmadan gönüllere gireceğiz. Birlik olacağız, beraber olacağız ve büyük, güçlü, lider Türkiye için çalıştığımızı herkese göndereceğiz ve bu beceriksiz ve çapsız bir adaya oy vermemelerini tavsiye edeceğiz. Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye çok daha aydınlık bir geleceğe yol açacaktır pazar akşamından sonra inşallah."

Karaismailoğlu, daha sonra Düzköy İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek partililerle görüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu, Vakfıkebir ilçesinde partililerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Vakfıkebir ilçesinde ...
Şampiyon kulüplerin divan başkanları, Trabzon'da toplandı
YEREL HABERLER Şampiyon kulüplerin divan başkanları, Trabzon'da ...
Şampiyon kulüplerin divan başkanları Trabzon´da toplandı
YEREL HABERLER Şampiyon kulüplerin divan başkanları Trabzon´da ...
Trabzon Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Trabzon Ticaret Borsası
Ortahisar Belediye Başkanı Genç, TTSO ve TTB'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Ortahisar Belediye Başkanı Genç, TTSO ve TTB'yi ...
Şehit özel harekat polisi Necmi Çakır'ın adı kütüphanede yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit özel harekat polisi Necmi Çakır'ın adı ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...
Türk çayı ihracatı 4 ayda 11,3 milyon doları aştı
YEREL HABERLER Türk çayı ihracatı 4 ayda 11,3 milyon doları aştı
Bakan Karaismailoğlu: Başka maskeler takmaya çalışıyorlar; iş işten geçti
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Başka maskeler takmaya ...
Trabzon'un sağlık turizmi potansiyeli Azerbaycan'da tanıtıldı
YEREL HABERLER Trabzon'un sağlık turizmi potansiyeli Azerbaycan'da ...
Trabzonspor'da Trezeguet, santrforların toplam gol sayısı kadar skor üretti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Trezeguet, santrforların toplam gol ...
Trabzon'da aort kapağı değiştirilen Gümüşhaneli hasta, şikayetlerinden kurtuldu
YEREL HABERLER Trabzon'da aort kapağı değiştirilen Gümüşhaneli ...
Trabzonsporlu futbolcu Trezeguet, Fatih Karagümrük galibiyetini değerlendirdi:
YEREL HABERLER Trabzonsporlu futbolcu Trezeguet, Fatih Karagümrük ...
Trezeguet´den 'tükürük' açıklaması: Videoyu görünce kötü hissettim
YEREL HABERLER Trezeguet´den 'tükürük' açıklaması: Videoyu görünce ...
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 4-1
YEREL HABERLER Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 4-1
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçından notlar
Bakan Karaismailoğlu, Maçka ilçesinde partililerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Maçka ilçesinde partililerle ...
Bakan Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nde basınla bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nde basınla bir ...
Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz suyu getirenle, testiyi kıranı gayet iyi bilmektedir
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Milletimiz suyu getirenle, ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.