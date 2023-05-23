Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çok şehitler verdik ama bir baktık ki maalesef bu kara günleri bize yaşatanlar şimdi karşımızda farklı bir Millet İttifakı adı altında Türkiye düşmanları ve bütün hepsi bir araya gelmişler ve maalesef teröristlerle de işbirliği yaparak tekrar iktidara gelip ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar." dedi.

AK Parti Tonya İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, 21 yıldır eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını belirterek, Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden olmasının en büyük sebebinin, planlı bir şekilde büyümesi olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin bir taraftan 6 Şubat'ta yaşanan depremlerle dünyanın en büyük afetiyle mücadele ettiğini dile getirerek, Türkiye'nin diğer dört bir tarafında ise çok önemli projelerin bitirildiğini söyledi.

Zigana Tüneli'nin de milletin hizmetine sunulduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "17 yılda 3 kilometrelik bir Bolu Tüneli'ni bitiremeyen bir Türkiye'den 5 yılda, bunun 5 katı olan 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli'ni bitirip, milletin hizmetine sunan bir Türkiye var artık." diye konuştu.

Karaismailoğlu, huzur ve güven ortamının devam etmesi için Türkiye'nin çok bedeller ödediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çok şehitler verdik ama bir baktık ki maalesef bu kara günleri bize yaşatanlar şimdi karşımızda farklı bir Millet İttifakı adı altında Türkiye düşmanları ve bütün hepsi bir araya gelmişler ve maalesef teröristlerle de işbirliği yaparak tekrar iktidara gelip ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşımız, milletimiz de 'siz teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz ama teröristlerle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan var' dedi ve sandıkta onlara güzel bir şamar vurdu. İşte o şamar neticesinde aşağıya oturdular. İnşallah oradan daha da kalkamayacaklar ama şamarın eksik kalan kısmını da 28 Mayıs'ta mutlaka vereceğiz."

- "Beceriksiz ve vizyonsuzlukta dünya birincisi olabilecek bir aday karşımızda duruyor"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzde 2 tane aday var. Birisi dünya lideri, öbür taraftakine bir bakar mısınız? Hiç yan yana getirilecek bir tip mi? Hayatında bir tane başarılı bir işi hatırlayabiliyor musunuz? SSK hastanesinde bize yaşattıkları o rezillikleri, sıkıntıları hatırlıyorsunuz. Beceriksiz ve vizyonsuzlukta dünya birincisi olabilecek bir aday karşımızda duruyor. Tonyalıların buna oy vermesini yakıştıramıyoruz. 21 yıldır Cumhurbaşkanımız bu milletin kalbine nasıl girdi, bu millete yaptıkları ortada. Bir tane de vizyonsuz, çapsız, beceriksiz bir adam rakibimiz. O yüzden inşallah Tonyalılar ona oy vermeyecekler. Verecekleri oy da bellidir, ülkenin, milletin geleceği, ülkemizin güvenliği. Niye teröristler Tayyip Erdoğan'a kızıyor? Hepsini inlerinde gebertti de o yüzden. "

Karaismailoğlu, "Adam ininden, Kandil'den işaret veriyor 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz' diye." ifadesini kullanarak, "İşte utanmadan sesleri de çıkmıyor. En önemli dikkat edeceğimiz hususlar bunlar. Kendisi hesap uzmanıymış arkadaşlar. Bakın toplam alacağı oy yüzde 1'i geçmeyen 4 tane partiye 37 milletvekili veren bir hesap uzmanı. Yani böyle bir hesap uzmanı böyle bir kazık yerse anlayın. Allah göstermesin zaten göstermeyecek onları ama hükümetin başına bunların gelebileceğini düşünebiliyor musunuz?" şeklinde konuştu.

- "Bir çağı açıp yeni bir çağı kapatacağız 28 Mayıs'ta"

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "28 Mayıs Türkiye'nin bayramı olacak. 29 Mayıs nasıl İstanbul'un fethi ise inşallah 28 Mayıs'tan sonra bu seneki İstanbul'un fethi de çok daha görkemli bir şekilde kutlanacaktır. İnanın bir çağı açıp yeni bir çağı kapatacağız 28 Mayıs'ta." dedi.

Karaismailoğlu, 100 yıllık işleri 21 yıla sığdırdıklarına işaret ederek, "O yüzden Avrupalılar, güçlü sanılan devletler Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilmesini bekliyorlar. Onlar çok daha beklerler. Artık Türkiye başını kaldırmıştır ve ileri doğru koşuyor. Artık onlar da Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun lideri olduğu Türkiye'nin arkasından geleceklerdir. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde destek isteyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarım kalan hesabımızı görmek için şu 5 gün biraz daha gayret edeceğiz. Hiç kimseyi kırmadan gönüllere gireceğiz. Birlik olacağız, beraber olacağız ve büyük, güçlü, lider Türkiye için çalıştığımızı herkese göndereceğiz ve bu beceriksiz ve çapsız bir adaya oy vermemelerini tavsiye edeceğiz. Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye çok daha aydınlık bir geleceğe yol açacaktır pazar akşamından sonra inşallah."

Karaismailoğlu, daha sonra Düzköy İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek partililerle görüştü.



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