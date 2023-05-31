Eski TFF yöneticisi İbrahim Usta, son yolculuğuna uğurlandı

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TRABZON (AA) - Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerinden İbrahim Usta, Trabzon'un Arsin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser tedavisi gördüğü ABD'den dönüş uçağında fenalaşarak hayatını kaybeden Usta'nın cenaze namazı, ikindi vakti Arsin Ulu Camisi'nde kılındı.

Kılınan namazın ardından Usta'nın cenazesi Konak Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze namazına, Usta'nın yakınlarıyla birlikte, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyük Şehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.





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