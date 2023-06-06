Trabzon'da fındıkta iyi tarım uygulamaları yaygınlaşıyor

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TRABZON (AA) - Ferrero Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Sera Üner, Ferrero Fındık'ın 2017'den bu yana Trabzon'daki 10 model bahçede gerçekleştirdiği iyi tarım uygulamalarının etki alanının yaklaşık 15 bin dekara ulaştığını söyledi.

Üner, şehir merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 1940'lı yıllarda İtalya'nın Piyemonte bölgesinde bir aile şirketi olarak kurulan Ferrero Grubu'nun bünyesindeki ikonik markalarla gıda sektöründe faaliyet gösterdiğini belirtti.

Yaklaşık 41 bin çalışanı olan Ferrero Grubu'nun, bünyesindeki 109 şirket ve 32 üretim tesisiyle 170'in üzerinde ülkede faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ifade eden Üner, "Ferrero Fındık, Ferrero'nun tüm fındık faaliyetlerini bünyesinde barındıran Ferrero Fındık Şirketi'nin bir parçası olarak faaliyet gösteriyor. Ferrero Fındık, binden fazla çalışanı ile kurulduğu 2014 yılından bu yana Türk fındık sektörü için uzun vadeli bir stratejik ortak ve işveren olarak değer yaratıyor." dedi.

Üner, Ferrero Fındık'ın, Türkiye'de fındık sektörünün modernizasyonuna ve değer zincirinin her yönüyle gelişmesine katkıda bulunma hedefiyle yürüttüğü Ferrero Değerli Tarım (FFV) sürdürülebilirlik programının Trabzon'daki çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Trabzon'daki fındık üreticilerinin ilgisi ve yeniliğe açık olması sayesinde doğru tarım tekniklerinin yaygınlaştığına işaret eden Üner, sahada danışmanlık ve eğitim gibi hizmetlerle iyi tarım uygulamalarını üreticilere aktarırken, aynı zamanda en iyi uygulama örneklerini model bahçelerde ortaya koyduklarını altını çizdi.

Üner, üreticilerin, sürdürülebilirliği de destekleyen bu uygulamaların somut faydasını bizzat gözlemleme imkanı bulunduğunu, bu sayede uygulama yapılan bahçelerin tüm bölgeye örnek olduğunu dile getirdi.

Trabzon'un 4 ilçesinde derin budama uygulamasının yüzde 100'e ulaştığını, FFV saha uzmanlarının, model bahçelerde fındık üreticilerine fındık hastalık ve zararlıları ile entegre mücadele, bitki besleme, hasat ve budamaya yönelik eğitim ve uygulama desteği sağladığını belirten Üner, şu değerlendirmede bulundu:

"Üreticiler bahçelerindeki ihtiyaca odaklanılarak önerilen uygulamalarla bahçe sağlığını iyileştirme, fındığın kalitesini artırma, hastalık ve zararlılara karşı kültürel önlemlerle pestisit kullanımında azalma, verimli gübre kullanımı, doğru budama ve besleme yöntemleri sayesinde sağlıklı gelişim, hasat gibi uygulamalarda alternatif yöntemlerin kullanılmasıyla üretim maliyetlerinde azalma gibi faydalar elde ediyor. Trabzon'un Maçka, Akçaabat, Vakfıkebir ve Ortahisar ilçelerinde derin budama uygulaması yapılan bahçe alanları yüzde 100'e ulaşırken, Arsin'de fındık tarımında önemli uygulamalardan biri olan hasat sonrası yapraktan beslemenin yapıldığı bahçe alanı yüzde 98'e ulaştı. Ferrero Fındık'ın 2017'den bu yana Trabzon'daki 10 model bahçede gerçekleştirdiği iyi tarım uygulamalarının etki alanı yaklaşık 15 bin dekara ulaştı."

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