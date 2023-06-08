Fransa'da öldürülen anne ve 2 çocuğunun cenazeleri Trabzon'da toprağa verildi

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TRABZON (AA) - Fransa'daki evlerinde bıçaklanarak öldürülen kadın ve 2 çocuğunun cenazeleri Trabzon'da defnedildi.

Dreux bölgesindeki evlerinde 25 Mayıs'ta cansız bedenleri bulunan 37 yaşındaki Çağla ile 13 yaşındaki kızı Selina ve 1,5 yaşındaki oğlu Ata Kuvvet'in cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Anne ve çocukları için Arsin ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından ilçenin Işıklı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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