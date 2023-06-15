Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA

Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

TRABZON (AA) - Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ilçelerde cadde ve sokaklar suyla doldu.

Vakfıkebir'de Fol ve Yalı Mahallesi dereleri, Çarşıbaşı Deresi, Yomra Şana Deresi, Beşikdüzü Ağasar Deresi ile Tonya'daki bazı derelerin de yağış sebebiyle debileri yükseldi.

Trabzon-Gümüşhane kara yolu, yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapandı.

Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yol, kısa sürede tek şeritten kontrollü trafiğe açıldı.

Kaymakamlık ve belediyeye bağlı ekipler çalışmalarını sürdürürken, polis de trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ile Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Vali Ustaoğlu, sosyal medya hesabından Trabzon-Gümüşhane kara yolu ile ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Çatak mevkisinde yoğun yağmurlardan kaynaklanan teressübatın ana yola akması sonucu gerekli tedbirleri alınmış, trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Karayolları ekiplerimiz tarafından gerekli çalışma yapılmaktadır."

Öte yandan Vali Ustaoğlu, il genelinde yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğine dikkati çekerek "İlimiz genelinde yoğun yağışların bu akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmekte olup tüm kurumlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyoruz." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da yayla göçüne 'şap' engeli; 86 mahalleye karantina
YEREL HABERLER Trabzon'da yayla göçüne 'şap' engeli; 86 mahalleye ...
Trabzonspor Kadın Komisyonu kuruldu
YEREL HABERLER Trabzonspor Kadın Komisyonu kuruldu
Trabzon´da sağanak etkili oldu; hoparlörle `dereden uzak durun´ anonsları yapıldı
YEREL HABERLER Trabzon´da sağanak etkili oldu; hoparlörle `dereden ...
Trabzon Çal Mağarası'na giriş, debisi yükselen şelale nedeniyle kapatıldı
YEREL HABERLER Trabzon Çal Mağarası'na giriş, debisi yükselen şelale ...
Trabzon'da "Futsal İl Birinciliği" müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Trabzon'da "Futsal İl Birinciliği" müsabakaları ...
Trabzon'da ayağı otobüsün tekerleği altında kalan kadın yaralandı
YEREL HABERLER Trabzon'da ayağı otobüsün tekerleği altında kalan ...
Depremde vefat eden başöğretmen çiftin adı Trabzon'da kütüphaneye verildi
YEREL HABERLER Depremde vefat eden başöğretmen çiftin adı Trabzon'da ...
Of'ta Veli Okur Atölyesi çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Of'ta Veli Okur Atölyesi çalışmaları tamamlandı
Trabzonspor Kulübü, Sebat Gençlik Spor Kulübü ile iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü, Sebat Gençlik Spor Kulübü ile iş ...
Trabzon'da "Yüzme Minikler İl Birinciliği" müsabakaları düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da "Yüzme Minikler İl Birinciliği" ...
Doğu Karadeniz'de haziran ve temmuz için sel ve heyelan uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de haziran ve temmuz için sel ve ...
Ertuğrul Doğan: 1 oyuncu transferi bitti, 2 tanesi imza aşamasında
YEREL HABERLER Ertuğrul Doğan: 1 oyuncu transferi bitti, 2 tanesi ...
Trabzon'da, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına resim sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Trabzon'da, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına resim ...
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarıyla bir araya geldi:
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın ...
Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un gelirleri, giderlerini karşılamıyor
YEREL HABERLER Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un gelirleri, giderlerini ...
Of'ta ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yetenek taraması yapıldı
YEREL HABERLER Of'ta ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yetenek ...
Sera Gölü'nde öğrencilere yok olma tehlikesi altındaki bitki ve hayvanlar tanıtıldı
YEREL HABERLER Sera Gölü'nde öğrencilere yok olma tehlikesi ...
Doğu Karadeniz'in yapı ve inşaat malzemesi ihracatı 28,5 milyon doları aştı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'in yapı ve inşaat malzemesi ihracatı ...
Trabzon'da "Avrupa Filmleri Haftası" 16 Haziran'da başlayacak
YEREL HABERLER Trabzon'da "Avrupa Filmleri Haftası" 16 Haziran'da ...
Sera Gölü, 'çökeltim havuz'lu formülle berraklaşacak
YEREL HABERLER Sera Gölü, 'çökeltim havuz'lu formülle berraklaşacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.