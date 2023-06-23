Trabzon'da yerleşim yerine inen ayı ve iki yavrusu güvenlik kamerasında

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde bir evin çevresinde dolaşan ayı ve yavrularını, güvenlik kamerası kaydetti.

İlçenin Zincirlitaş Karşısemt Mahallesi'nde Musa Pay'ın evinin de bulunduğu sokağa gelen ayı ve 2 yavrusu, bir süre etrafta dolaştı.

Ağaca çıkarak kiraz ile bahçede ekili fasulyeden yiyen ayılar, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Ayıların evin etrafında dolaşarak yiyecek araması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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