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Trabzon'da turizm işletmelerine yönelik denetimler artırıldı

AA

Trabzon'da turizm işletmelerine yönelik denetimler artırıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, gıda kontrol görevlileri tarafından yıl içinde 4 bin 318 işletme denetlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da faaliyet gösteren 9 bin 10 gıda ve yem işletmesi bulunduğunu belirtti.

Görevlilerin 7/24 sahada olduklarını ifade eden Gülbay, güvenilir gıdaya erişim için "çiftlikten çatala, tarladan sofraya" kadar gıda ürünlerinin üretim, dağıtım, satış ve toplu tüketim alanlarına yönelik denetimler yaptıklarını aktardı.

Gülbay, yılın yaklaşık 6 aylık döneminde yapılan denetim ve kontrollerde 735 numune alındığını işaret etti.

Alo 174 Gıda İhbar ve Şikayet Hattı'na 140 başvuru yapıldığını anımsatan Gülbay, 130 başvurunun incelenerek sonuçlandırıldığını, 10 başvuruya ilişkin işlemlerin de devam ettiğini kaydetti.

Gülbay, Alo 174 bildirimlerine konu 7 işletmeye para cezası uygulandığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüketiciyi aldatma, taklit ve tağşiş konularında yoğun denetimlerimiz devam ediyor. Trabzon sınırları içerisinde turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu Of-Çaykara Uzungöl havzası, Maçka Sümela ve Hamsiköy havzaları, Düzköy Çalköy Mağarası havzası ve Akçaabat Hıdırnebi Yaylası havza ve yol güzergahlarında gıda satış yerlerine yönelik kontrol denetim yapıyoruz. 19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen bu denetimlerde il ve ilçe müdürlüklerimizde görevli 29 gıda kontrol görevlisinden oluşturulan 14 ekip, 41 personel ile iki günde 100 işletme denetledi. Bu denetimlerde satışa sunulan ballardan 80 numune alındı, laboratuvar incelemeleri devam ediyor."

İncelemeler sonucunda olumsuzluk tespit edilen ürünlerle ilgili işletmelere 5996 sayılı kanun kapsamında cezai işlem uygulanacağını belirten Gülbay, denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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