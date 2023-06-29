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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, baba ocağında vatandaşlarla bir araya geldi:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, baba ocağında vatandaşlarla bir araya geldi:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 Türkiye Yüzyılı'nda hiçbir imkansızlık olmadığını belirterek "Sadece bir sıralamaya, bir önceliğe ihtiyacımız olacaktır." dedi.

Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği Trabzon'un Düzköy ilçesinde hemşehrileriyle bayramlaştı.

Çok ağır bir yükleri olduğunu, bu yükün de birlikte taşınması gerektiğini ifade eden Uraloğlu, "Siz bize destek verdiğiniz müddetçe Allah'ın izniyle bu yükler bize vız gelir." diye konuştu.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı kabinesinde, Düzköy'den çıkmış biri olarak kendisini de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine layık gördüğünü dile getirerek "Ben huzurunuzda ona minnetlerimi buradan iletiyorum. Rabb'ime şükrediyorum böyle bir şerefli, onurlu görevi bize verdiği için. Gayret edeceğiz. Ne kadar gayret edeceğiz? Gücümüz yettiği kadar. Sizin taleplerinize, ihtiyaçlarınıza da Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü yetecektir. Gereğini yapacağız. O anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, vatandaş için hep ulaşılır olacaklarının altını çizerek şöyle devam etti:

"Benim cep telefonum hala aynı, ikinci bir telefonum yok. Çağrılarınıza, mesajlarınıza yetişmeye çalışıyorum onu bilmenizi isterim. Aday adaylığım sürecinde gece 1 gibi bir numara aradı, neyse uyumamıştık. Taşocağı'ndan şimdi ismini hatırlamıyorum, 'Buyur hemşehrim', tanıttı kendisini, 'Bakayım sana ulaşabilecek miyim diye aradım' dedi. Şimdi biz gücümüz yettiği kadar ulaşılabilir olacağız. Sizin çağrılarınıza, mesajlarınıza anında cevap veremeyebilirim ama mutlaka bir şekliyle size döneceğim. Dediğim gibi sizin derdiniz, bizim derdimizdir. Sizin sevinciniz, bizim sevincimizdir."

- "Allah'ın izniyle bizim aşamayacağımız hiçbir güçlük yoktur"

Bakanlık görevine atandıktan sonra babaevinin de bulunduğu ilçeye bağlı Çayırbağı Mahallesi'ne ilk kez gelen Uraloğlu, davul ve zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Mahalle sakinleriyle bayramlaşan Uraloğlu, "Bu sefer de bakan olarak bu görev bize nasip oldu. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun, kendisine bizi yakın yol arkadaşı olarak görevlendirdi. Çok ağır bir yük olduğunu biliyorum. Çok şerefli, onurlu bir yük olduğunu biliyorum ama sizin desteğiniz, sizin varlığınız bizim arkamızda olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bizim aşamayacağımız hiçbir güçlük yoktur." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, hizmet aşkıyla büyüdüğünü belirterek "Dedemizden, babamızdan gelen budur. Dolayısıyla bize verilen her görevi de şimdiye kadar layıkıyla yerine getirdik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle, layıkıyla yerine getireceğiz." dedi.

Vatandaşın sıkıntı ve dertlerini bildiğine işaret eden Uraloğlu, "Onların hepsine derman olacağız. 2023 Türkiye Yüzyılı'nda hiçbir imkansızlığımız da yoktur, bunu bilmenizi isterim. Sadece bir sıralamaya, bir önceliğe ihtiyacımız olacaktır. Allah'ın izniyle Türkiye'mizin 81 iline hizmet edeceğiz. Bütün ihtiyaçları noktasında imkanlarımız ortada. Allah'ın izniyle bütün onları bir öncelik sıralamasına göre yerine getireceğiz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, evlerinin önünde babası Ali Uraloğlu ve aile büyüklerinin de elini öperek bayramlaştı.

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