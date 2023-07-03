Trabzon'da kalça protezi çıkan hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde kalça protezi çıkan hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçenin Arpalı Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki V.K’nin kalça protezinin yerinden çıktığı ifade edildi.

V.K’nin yakınlarının sağlık ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye ambulans helikopter gönderildiği bilgisine yer verilen paylaşımda, burada ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanın Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisine sevk edildiği belirtildi.

Paylaşımda, kara yolu ile 1,5 saatte hastaneye ulaşacak hastanın, ambulans helikopterle 20 dakikada sevkinin sağlandığı kaydedildi.









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