Trabzon Çal Mağarası'na giriş, debisi yükselen şelale nedeniyle kapatıldı
TRABZON (AA) - Trabzon'un Düzköy ilçesindeki turizm merkezi Çal Mağarası, sağanak sonucu debisi yükselen şelale sebebiyle girişlere kapatıldı.
Deniz seviyesinden 1050 metre yüksekte bulunan, içerisindeki sarkıt, dikit, dere, şelale ve göletleriyle dikkati çeken Çal Mağarası'nın üst kesimindeki şelale ile yolun alt kesimindeki derenin debisi, sağanak nedeniyle yükseldi.
Akış hızı artan şelalenin suları, mağaraya ulaşımın sağlandığı yola taştı.
Taşkın nedeniyle mağaranın içerisinde bulunan turistler de görevli personel tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi.
Suyun debisinin daha da yükselmesi ihtimaline karşı bölgede ilçe jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Sağanağın devam ettiği bölgede, olumsuzluk yaşanmaması adına mağara çevresindeki araçlar da bulundukları yerden kaldırıldı.
Yol güzergahında büyük su birikintileri oluşurken, şelalenin debisi eski seviyeye gelene kadar mağara girişlere kapatıldı.