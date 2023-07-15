1461 Trabzon Futbol Kulübü, Ali Han Tunçer'le sözleşme imzaladı

TRABZON (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon Futbol Kulübü, önceki sezon Pendikspor'da oynayan Ali Han Tunçer'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor altyapısından yetişen 27 yaşındaki hücum oyuncusu Ali Han Tunçer'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı belirtildi.

1461 Trabzon Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Melih Hekimoğlu'nun katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan Hekimoğlu, güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, "Ali Han Tunçer'i de 1.Lig'den kulübümüze transfer ettik. Kendisi bildiğimiz bir oyuncu. Bu sezon bize katkı sağlayacaktır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor altyapısında yetişen hücum oyuncusu Tunçer ise Trabzon'a geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederek, "Yeniden Trabzon'a döndüğüm için mutluyum. 1461 Trabzon FK'ya transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün nasipse yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreni sonrası 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ersu Kalfa, Yönetim Kurulu Üyesi Melih Hekimoğlu, Sportif Direktör Onur Çebi ve Serdar Tonyalı kulüple sözleşme imzalayan Ali Han Tunçer'e başarı dileklerinde bulundu.

1461 Trabzon Futbol Kulübü'nün, yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz saat 16.00'da Hekimoğlu Döküm Spor Tesisleri'nde yapacağını idmanla başlayacağı belirtildi.