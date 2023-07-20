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        Trabzon'da 24. Göllüalan Şenliği yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:24
        Trabzon'da 24. Göllüalan Şenliği yapıldı

        TRABZON (AA) - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 24. Göllüalan Şenliği gerçekleştirildi.

        Sinlice Mahallesi Göllüalan mevkisinde düzenlenen şenliğe binlerce kişi katıldı.

        Şenlikte konuşan Şalpazarı Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, ilçenin yöresel kıyafetleri ve şenlikleriyle ünlü olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

        Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da şenliğin bu yıl 24'üncüsünün düzenlendiğini dile getirerek, belediyenin yol, su ve doğal gaz çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Kurukız, vatandaşları silah atmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda da uyardı.

        Sinlice Mahalle muhtarlığı ve derneği tarafından düzenlenen şenlik, yerel sanatçıların sahne almasıyla devam etti.

        Şenliğe, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut da katıldı.

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