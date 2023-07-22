Trabzon'da Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri'nin 202'incisi yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Sis Dağı'nın zirvesinde "202. Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri" düzenlendi.

Şalpazarı Belediyesince organize edilen şenlik, 2 bin 187 rakımlı Sis Dağı'nın zirvesindeki yaylada yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Şenlik alanında bir araya gelenler, kemençe eşliğinde horon oynadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, Karadeniz'de yüzyıllardır süren yayla şenliğinin insanların gönlünde birbirine karşı köprü oluşturan bir eğlence organizasyonu olduğunu söyledi.

Binlerce insanın bir araya geldiği belirten Zorluoğlu, "Sevgi ve muhabbet yerleri buralar, aynı zamanda kemençe ve horon eşliğinde büyük bir eğlence yeri oluyor. Bu tür şenlikleri desteklemeye özel gayret gösteriyoruz. İnsanlarımız bir araya gelip sıkıntıları da güzellikleri de burada paylaşıyorlar." dedi.

Zorluoğlu, yüzyıllardır devam eden bu geleneğin bin yıllarca sürmesi için çocukların ve gençlerin şenliklerde yer alması gerektiğini de ifade etti.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da yaklaşık 50 bin kişinin şenliğe katıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu cennet mekanda Sis Dağı şenliklerimizi yapıyoruz. Burada bir gün öncesinde han yanında horonlar kurulur, eğlenceler düzenlenir. Burada yılda bir defa yapılan şenliklere yurt içinden ve dışından vatandaşlarımız katılıyor. Burada vatandaşlarımız pikniklerini yapıyor. Bu bölge çimenin bozulmadığı, sahile en yakın en yüksek dağıdır. Herkesi buraya bekliyoruz. Sadece şenliklerde değil her zaman gelebilirler."

Zeynep Söyler de yayla şenliklerine katılmak için İstanbul'dan geldiğini ifade ederek, "Dün Kadırga'ya gittik, bugün buraya geldik. Şenliklerimiz çok güzel geçiyor. Kültürümüzü ileriye taşımaya çalışıyoruz. Fistanımızı, kuşaklarımızı, tülbendimizi, böyle güzel kıyafetleri giyiyoruz." dedi.

Yöre kadınlarının rengarenk kıyafetleriyle katıldığı şenlikte, mahalli sanatçılar konser verdi.

Şenliğe MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal da katıldı.