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        Trabzonspor'un AEK ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 18:13
        Trabzonspor'un AEK ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı

        TRABZON (AA) - Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un, 30 Temmuz Pazar günü sahasında Yunanistan'ın AEK takımı ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın biletlerinin VIP Platinum B Blok 750, VIP Platinum A-C Blok 600, VIP Gold 400, VIP Silver 300, batı tribün 200, doğu tribün 150, fırtına tribün 100, kale arkası tribün için ise 75 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

        Müsabakada 2023-2024 sezonu kombine biletlerinin geçerli olacağı kaydedildi.

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