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        Adil Karaismailoğlu, Karadağ Yaylası'nda incelemede bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:07
        Adil Karaismailoğlu, Karadağ Yaylası'nda incelemede bulundu

        TRABZON (AA) - TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nda incelemede bulundu.

        AK Parti Trabzon Milletvekili de olan Karaismailoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylası'nı ziyaret etti.

        Yayladaki vatandaşlarla bir araya gelen Karaismailoğlu, sorun ve taleplerini dinledi.

        Yapımına başlanan Karadağ Yolu'nu da inceleyen Karaismailoğlu, daha sonra Beşikdüzü ilçesine geçerek, AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

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