Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Trabzon'da otomobilin dereye yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 20:09
        Trabzon'da otomobilin dereye yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

        TRABZON (AA) - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ayşe Kahraman Karaoğlan yönetimindeki 16 SAH 93 plakalı otomobil, Çıtlaklık Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ağasar Deresi'ne yuvarlandı.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Esma Kahraman, Semih Tuğra ve Nur Beyza Karaoğlan yaralandı.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor´un `İnadıyla Şampiyon´ belgeseli görücüye çıktı
        Trabzonspor´un `İnadıyla Şampiyon´ belgeseli görücüye çıktı
        Trabzon'da yorgun mermiyle çocuğu yaraladığı iddia edilen kişi yakalandı
        Trabzon'da yorgun mermiyle çocuğu yaraladığı iddia edilen kişi yakalandı
        Alperen´i yaralayan yorgun mermi, mahalle bekçisinin silahından çıkmış
        Alperen´i yaralayan yorgun mermi, mahalle bekçisinin silahından çıkmış
        Kayığı boş bulunan balıkçı 6'ncı günde 54 kişilik ekiple aranıyor
        Kayığı boş bulunan balıkçı 6'ncı günde 54 kişilik ekiple aranıyor
        Trabzonspor'un "İnadıyla Şampiyon" belgeselinin basın gösterimi yapıldı
        Trabzonspor'un "İnadıyla Şampiyon" belgeselinin basın gösterimi yapıldı
        Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Trabzon'da gerçekleştirildi
        Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti Toplantısı Trabzon'da gerçekleştirildi