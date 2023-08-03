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        Trabzon'daki "Sultan Murat Şehitliği" restore edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 17:51
        Trabzon'daki "Sultan Murat Şehitliği" restore edildi

        TRABZON (AA) - Trabzon'da, Birinci Dünya Savaşı sırasında şehit olan askerlerin mezarlarının bulunduğu "Sultan Murat Şehitliği"nin yenilenmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali İsmail Ustaoğlu, Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat Yaylası'ndaki şehitlikte organize edilen törende, 107 yıl önce vatan ve millet uğruna canlarını feda eden Yüzbaşı Seyfettin ve komutasındaki 70 askerin Sultan Murat Şehitliği'nde kucak kucağa yattığını söyledi.

        Bölgede, Sultan Murat'ın yanı sıra Harmantepe ve Yeşilyurt gibi onlarca şehitlik bulunduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, "Onlar şehadete yürürken dediler ki 'Ezanlar susmasın, şehitlerimizin kanından rengini alan al bayrağımız semalarda dalgalansın.' Bu anlamlı yeri restore etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." dedi.

        AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, her milletin medeniyet yolculuğunda kendisini ayakta tutan bir değeri olduğunu vurguladı.

        Şehitlere rahmet dileyen Koç, "Belki aracınız yoktur, silahınız yoktur, vasıtanız yoktur ama imanınız muhkemse düşmana karşı, süngüye karşı, topa karşı, tüfeğe karşı 15 Temmuz'da olduğu gibi canını ortaya koyarsın, özgürlüğünü, vatanının, namusunu savunursun, müdafaa edersin. Rabbin de sana gereken yardımı yapar." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise "Çocukluğumuzdan beri bu şehitlik tepesinin ne anlama geldiğini çok iyi bilenlerdeniz. Çok şükür annemiz, babamız şehitliğin ve şehitlik tepesinin ne anlama geldiğini bizlere aktardılar. Allah onlardan da razı olsun." ifadesini kullandı.

        Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca restore edilen şehitlikteki törene, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Cüneyt Kaya Düzbastılar, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, diğer ilgililer ve vatandaşlar da katıldı.

        Duaların edildiği tören, ikramın ardından sona erdi.

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