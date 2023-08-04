Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Doğu Karadeniz'den 7 ayda 131 ülkeye 855 milyon 333 bin dolarlık ihracat yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:31
        Doğu Karadeniz'den 7 ayda 131 ülkeye 855 milyon 333 bin dolarlık ihracat yapıldı

        TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2023 Ocak-Temmuz döneminde 855 milyon 333 bin 285 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 7 ayında, Trabzon'dan 667 milyon 503 bin 224, Rize'den 122 milyon 903 bin 221, Artvin'den 38 milyon 912 bin 561, Gümüşhane'den ise 26 milyon 14 bin 279 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

        Trabzon'un ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21, Artvin'in ihracatında ise yüzde 9 artış yaşandığına işaret eden Kalyoncu, madencilik ürünleri ihracatındaki düşüşe bağlı olarak Rize'nin ihracatında yüzde 2, Gümüşhane'nin ihracatında da yüzde 39 düşüş görüldüğünü vurguladı.

        Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 350 milyon 600 bin 498 dolarla fındığın geldiğine dikkati çekti.

        İkinci sırada 134 milyon 92 bin 347 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin yer aldığını aktaran Kalyoncu, üçüncü sırada 133 milyon 852 bin 875 dolarla yaş meyve sebze, dördüncü sırada 82 milyon 280 bin 758 dolarla maden ve metallerinin, beşinci sırada ise 24 milyon 13 bin 736 dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin geldiğini kaydetti.

        Bölgeden yılın 7 ayında 131 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu bildirdi.

        Kalyoncu, Rusya Federasyonu'na ihracatın yüzde 50, İtalya'ya yüzde 41, Almanya'ya yüzde 16, Gürcistan'a yapılan ihracatın ise yüzde 10 arttığını vurguladı.

        Fas, Finlandiya, Endonezya ve Malezya'ya yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşandığını da belirten Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak aralarında İzlanda, Myanmar, Paraguay ve Cezayir'in de bulunduğu 13 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiğini anlattı.

        Kalyoncu, ihracatçıların en çok sorun yaşadığı konuların başında finansmana erişim imkanlarının kısıtlı olmasının geldiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "İhracatçıların finansmana erişiminin daha da kolaylaştırılarak uzun vadeli kredi imkanlarının sağlanması ile ihracatımızın daha yüksek rakamlara ulaştırma imkanı sağlanmış olacaktır. Ayrıca son yıllarda yatırım fakiri olan Doğu Karadeniz Bölgemizde ve özellikle Trabzon ilimizde yatırımcılara yatırım yapabilecekleri organize sanayi bölgeleri kurulması ile bölge ihracatımız ancak gelişebilecektir. Trabzon kamuoyu hala söz verilen Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin yapımına başlanabilmesi için yatırım programına alınmasını beklemektedir. Bölge ihracatımızda yüksek katma değerli ürün üretim ve ihracatı için milletvekillerimizden bu yatırıma sahip çıkmalarını beklemekteyiz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde önemli operasyon! Kurye sorumlusu öldürüldü!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde önemli operasyon! Kurye sorumlusu öldürüldü!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "Pes" dedirten görüntü! Camdan sarkıp vurmaya çalıştı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "Pes" dedirten görüntü! Camdan sarkıp vurmaya çalıştı!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        Arao'nun yeni adresini duyurdular!
        Arao'nun yeni adresini duyurdular!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor iki genç futbolcusuyla sözleşme yeniledi
        Trabzonspor iki genç futbolcusuyla sözleşme yeniledi
        Trabzonspor, Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz´la sözleşme yeniledi
        Trabzonspor, Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz´la sözleşme yeniledi
        Trabzon'daki "Sultan Murat Şehitliği" restore edildi
        Trabzon'daki "Sultan Murat Şehitliği" restore edildi
        Trabzonspor'un `İnadıyla Şampiyon´ belgeselinin gösterimi ertelendi
        Trabzonspor'un `İnadıyla Şampiyon´ belgeselinin gösterimi ertelendi
        Ekvator Ginesi bakanlarından Oma, Trabzon Limanı'nı ziyaret etti
        Ekvator Ginesi bakanlarından Oma, Trabzon Limanı'nı ziyaret etti
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret...
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni ziyaret...