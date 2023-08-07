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        Trabzon'da yeniden düzenlenen Harmantepe Şehitliği açıldı

        Trabzon Valiliğince yeniden düzenlenen Köprübaşı ilçesindeki Harmantepe Şehitliği açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 17:38
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        Trabzon'da yeniden düzenlenen Harmantepe Şehitliği açıldı
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        TRABZON (AA) - Trabzon Valiliğince yeniden düzenlenen Köprübaşı ilçesindeki Harmantepe Şehitliği açıldı.

        Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca yapımı tamamlanan Harmantepe Şehitliği için düzenlenen törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, 107 yıl önce vatan için bayrağın inmemesi, ezanların susmaması adına şehitlerin burada canlarını feda ettiğini söyledi.

        Vali Ustaoğlu, vatan savunmasında şehadete yürüyen şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Onlar öyle bir mücadele verdiler ki bizim milletimizin, bizim geleceğimizin, hürriyetimizin tekrar tutsak olmaması adına canlarını feda ettiler. Burada 150 şehidimiz ve 7 şehadete yürüyen komutanlarımızla burada onlar tabiri caizse kucak kucağa yatıyorlar. Ülkemizin geleceği için kanlarını canlarını feda ettiler." diye konuştu.

        Şehitliğin yeniden düzenlenmesi çalışmalarının coğrafi koşullar nedeniyle zor bir süreçte yapıldığını aktaran Ustaoğlu, şöyle devam etti:

        "Şehitler tepesi hiç boş kalmıyor. Tarihin hiçbir döneminde boş kalmadığı gibi ülkemizde yaşadığımız bazı hadiselerle de halen şehitler vermeye devam ediyoruz. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bu topraklarda yaşamak kolay değil, ayakta durmak kolay değil. Bulunduğumuz yer 2 bin rakımın üzerinde. Zorlu coğrafya ve iklim koşullarıyla mücadele ederek buraları tekrar kalıcı hale getirdik. 1990'lı yıllarda buranın tespit edilmesinin ardından ilk tescil edildiği tarihten itibaren zaman zaman restorasyon geçirmiş ancak iklim nedeniyle ister istemez tahribata uğramış. Bizde ileriki dönemler için sıkıntı yaşamaması adına tekrar restorasyonunu tamamlayıp hizmete açıyoruz. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır."

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitliğin açılışı gerçekleştirildi.

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