Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince, ilçeye bağlı Güneyce Mahallesi'nde S.İ. ve O.K'nın uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir ektikleri tespit edildi.
Narkotik köpeği "Duman"ın da katılımıyla şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 98 kök kenevir, 6 gram kenevir tohumu, 10 gram kubar esrar ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.