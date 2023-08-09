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        Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren 6 kişiden biri kayboldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 17:07
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        Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren 6 kişiden biri kayboldu
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        TRABZON (AA) - Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 6 kişilik aileden beşi kurtarıldı, biri ise kayboldu.

        Çarşıbaşı ilçesinin Kaleköy Mahallesi sahilinde, serinlemek için denize giren Nimet K. ve beraberindeki 3 kişi, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Olay sırasında kıyıda bulunan 2 yakını, Nimet K. ve beraberindekilere yardım için girdikleri denizde akıntıya kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine emniyet, 112 Acil Sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla denizden çıkartılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Ekipler, kayıp olan genci bulmak için bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

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