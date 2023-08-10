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        GÜNCELLEME - Trabzon'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:09
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        GÜNCELLEME - Trabzon'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
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        TRABZON (AA) - Trabzon'da denizde kaybolan 21 yaşındaki Tekin Yeşilay'ın cansız bedeni bulundu.

        Çarşıbaşı ilçesinin Kaleköy Mahallesi sahilinden dün serinlemek için girdiği denizde kaybolan Yeşilay'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        Aramalara, helikopter ve dronla da destek verildi.

        Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin bölgedeki arama faaliyetleri sonunda Yeşilay'ın cansız bedeni, kaybolduğu bölgedeki kayaların arasında bulundu.

        Ekiplerin sudan çıkarttığı cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Dün birlikte denize giren Yeşilay'ın da akrabaları olan Nimet K. ve 4 yakını ise çevredekiler tarafından kurtarılarak kentteki çeşitli hastanelere sevk edilmişti.

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