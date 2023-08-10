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        GÜNCELLEME - Trabzon'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 18:05
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        GÜNCELLEME - Trabzon'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü
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        TRABZON (AA) - Trabzon'un Hayrat ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        İlçeye bağlı Pınarca Mahallesi'nde Nebi K'nin kullandığı 61 KS 646 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.

        Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan Ali D. (51) ile Havva K. (78) ise sevk edildiği Of Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan 8 yaşındaki Zeynep K'nin tedavisi aynı hastanede devam ediyor.

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