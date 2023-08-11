Trabzon'da kazada ölen 3 kişinin cenazeleri defnedildi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Hayrat ilçesinde dün kamyonetin şarampole devrildiği kazada ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi.
Nebi Kılıç ve annesi Havva Kılıç ile Ali Daloğlu için Vakfıkebir ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Kılıç ve Daloğlu aile üyelerinin yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ve vatandaşlar katıldı.
Cenazeler, kılınan namazın ardından Küçükdere Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.
Nebi Kılıç'ın kazada yaralanan 8 yaşındaki kızı Zeynep Kılıç'ın tedavisi ise Of Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.