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        Trabzon'un Fethinin 562'nci yıl dönümü kutlandı

        Trabzon'un Fethinin 562'nci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:58
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        Trabzon'un Fethinin 562'nci yıl dönümü kutlandı
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        TRABZON (AA) - Trabzon'un Fethinin 562'nci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfınca (TÜRKAV) Kadırga Yaylası'nda şehitlik mevkisinde bu yıl üçüncüsü organize edilen, "Her yıl burada olacağız" adlı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Şehitlikteki Türk bayrağının yenisi ile değiştirildiği törende daha sonra Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı çeşitli marşları seslendirdi.

        TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz, şehitler tepesindeki ay yıldızlı bayrağın her zaman dalgalanacağını söyledi.

        Kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür eden Korkmaz, "Birlik ve beraberliğinizin devam etmesini diliyorum." dedi.

        TÜRKAV Trabzon Şube Başkanı Kenan Kuru ise programın, şenlikleri aşan tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

        Geçmişin değerlerine bağlı kalarak tarihi yad etmek ve yaşatmak amacıyla bir arada olduklarını dile getiren Kuru, "Hep birlikte bu coğrafyanın tarihini ve manevi varlığını nesillere, çocuklarımıza ulaştırmak ve geliştirmek gerekmektedir." diye konuştu.

        Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın da konuşma yaptığı program, İl Müftü Yardımcısı Yılmaz Küçük'ün dua etmesinin ardından sona erdi.

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