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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 18:37
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        TRABZON (AA) - Trabzon'un Tonya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tonya Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda şüpheli B.K'nin ev ve bahçesinde arama gerçekleştirildi.

        Aramada, 506 kök Hint keneviri, kubar esrar elde etmek amacıyla kurutulmaya bırakılmış 22 kilo 700 gram kenevir bitkisi, 47,43 gram tütünle karışık esrar, hassas terazi, suç gelirinden elde ettiği tahmin edilen 3 bin 400 lira, 100 dolar ile 11 mermi geçirildi.

        Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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