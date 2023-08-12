Trabzon'da coğrafi işaretli "Arsin Foşa fındığı"nın hasadı başladı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "Arsin Foşa fındığı"nın hasadına başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, Yeşilköy Şehit Haydar Arslan İlkokulu-Ortaokulundaki törende, herkesin hayatında ayrı bir yeri olan fındığın hasat sezonunun bugün başladığını söyledi.

Fındık üreticisi bir ailenin evladı olduğunu anlatan Ustaoğlu, Arsin'de yetiştirilen Foşa fındığının coğrafi işareti ve kalitesi ile bölge ve ülke için önemine dikkati çekti.

Ustaoğlu, fındığın her şeyi ile yüzde 100 yerli ve milli, hiçbir girdisinde ithalat olmayan bir ürün olduğunun altını çizerek, "Fındığın ihracatı da son zamanlarda 2,5 milyar doları buldu. 500 binin üzerinde ailenin, 16 ilin, 130 ilçenin ana geçim kaynağı fındık. Yüzde 70'leri bulan üretimle dünyada birinci sırada yer alıyoruz." dedi.

Valiler Kararnamesi ile Balıkesir'e atandığını anımsatan Vali Ustaoğlu, "5 yıldır görev yaptığım tarih ve kültür şehrinden önümüzdeki günlerde ayrılacağım. Meslek hayatımda en uzun süre görev yaptığım yer Trabzon oldu. Trabzon'dan, Cumhuriyet tarihinde belki son 80 yılın en uzun süre valilik yapan biri olarak ayrılıyorum inşallah. Bu da benim için ayrı bir gurur ve onur vesilesi." diye konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ise bölgenin en kıymetli ürünlerinden birinin fındık olduğunu vurgulayarak, fındıktaki sorunların ortadan kaldırılması için siyasetçiler, çiftçiler ve sivil toplum örgütlerinin el birliğiyle çalışması gerektiğini aktardı.

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy da etkinliği Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ve Arsin Ziraat Odası işbirliğinde düzenlediklerini belirtti.

Etkinliğin yapıldığı mahallenin adının da Foşa olduğuna işaret eden Gürsoy, "Fındık bizim yaşam tarzımız. Bir yıl içinde olan bir organizasyon, evlenecek olanlar, borçlanacak insanlar, mal alacak kişiler fındıktan elde ettikleri gelire göre kendilerini ayarlarlar. Fındıklıkta doğduk ve doyduk." ifadesini kullandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu ile TTB Başkanı Eyyüp Ergan'ın da konuşma yaptığı program, tören alanının yanındaki fındık bahçesinde hasatla devam etti.

Atma türkülerin söylendiği, halk oyunları ekiplerinin sahne aldığı etkinlik, resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.