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        Trabzon'da denizde boğulan kadının cenazesi toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 17:59
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        Trabzon'da denizde boğulan kadının cenazesi toprağa verildi
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        TRABZON (AA) - Çarşıbaşı ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan Nimet Kamiloğlu'nun cenazesi, Vakfıkebir ilçesinde toprağa verildi.

        Çarşıbaşı ilçesinin Kaleköy Mahallesi sahilinde 9 Ağustos'ta yakınlarıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılan 49 yaşındaki Nimet Kamiloğlu, tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi.

        Vakfıkebir Nakkaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen olan Kamiloğlu için ilk olarak hükümet binası önünde tören düzenlendi.

        Okul Müdürü Ahmet Birinci, burada yaptığı konuşmada, Kamiloğlu'nun 23 yıl çeşitli okullarda ülkesine hizmet verdiğini söyledi.

        Kendisinin de 7 yıldır Kamiloğlu ile çalıştığını aktaran Birinci, şöyle devam etti:

        "Kıymetli hocamız Nimet Kamiloğlu çok iyi bir insan, çok iyi bir öğretmen, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir dost olmanın yanında sevecen, iyi yürekli, yardımsever kişiliğiyle mesai arkadaşlarının ve öğrencilerinin sevgisini kazandı. Yüzlerce öğrencinin hayatına dokundu, hayallerinin gerçekleşmesine vesile oldu ama maalesef acı bir olay neticesinde kendisini kaybettik."

        Birinci, ailesine, sevenlerine ve eğitim camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

        Buradaki törenin ardından Kamiloğlu'nun cenazesi, Vakfıkebir Merkez Eski Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Tarlacık Mahallesi'nde toprağa verildi.

        Törene, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Altın, eski AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Kamiloğlu'nun ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı.

        Kamiloğlu ve beraberindeki 3 akrabası denizde akıntıya kapılmış, durumu fark eden kıyıdaki 2 yakınları da onları kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirmişti.

        Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi çevredekiler tarafından kurtarılırken, 21 yaşındaki Tekin Yeşilay ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

        Gencin cenazesi aramalar sonucu 10 Ağustos'ta aynı bölgede bulunmuştu.

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