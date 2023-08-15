Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şehit komiser Ahmet Çamur, Trabzon'daki kabri başında anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit komiser Ahmet Çamur, Trabzon'daki kabri başında anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 16 Ağustos 2015'te PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan komiser Ahmet Çamur, şehadetinin 8. yılında Trabzon'daki mezarı başında anıldı.

        Çamur'un, Soğanlı Mahallesi Üçdirek mevkisindeki kabri başında düzenlenen anma programına, ailesinin yanı sıra Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak, Çaykara İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, Dernekpazarı İlçe Jandarma Karakol Komutanı Aşkın Hava, Çaykara İlçe Jandarma Karakol Komutanı Osman Gün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Çaykara Belediye Başkan Yardımcısı Temel Şimşek,Trabzon Özel Harekat polisleri ve vatandaşlar katıldı.

        Şehit Çamur için Kur'an-ı Kerim okunan programda, Çaykara Müftüsü Vahit Şenocak Ahmet Çamur ve tüm şehitler için dua etti.

        Çaykaralı şair Mehmet İnan'ın şehit Çamur için kaleme aldığı şiiri okuduğu programda, Özel Harekat ekiplerince saygı atışı yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Trabzon'un fethinin 562'nci yıl dönümü kutlandı, Vali Ustaoğlu veda etti
        Trabzon'un fethinin 562'nci yıl dönümü kutlandı, Vali Ustaoğlu veda etti
        Bakasetas ve Kourbelis, Sümela Manastırı ayininde
        Bakasetas ve Kourbelis, Sümela Manastırı ayininde
        Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümü kutlandı
        Karadeniz 'fındık' yolu
        Karadeniz 'fındık' yolu
        Trabzon'da silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü
        Trabzon'da silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü
        Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü