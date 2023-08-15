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        Trabzon'da yaylada ayı park halindeki otomobile zarar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 21:26
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        Trabzon'da yaylada ayı park halindeki otomobile zarar verdi
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        TRABZON (AA) - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaylaya inen ayı, park halindeki otomobili kullanılamaz hale getirdi.

        Alınan bilgiye göre, Sakarya'da yaşayan Kemal Söyler, tatilde memleketi Şalpazarı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi Alaca Yaylası'na geldi.

        Yaylaya inen ayı, Söyler'in evin önüne park ettiği otomobile zarar verdi.

        Aracın kullanılamaz halde olduğunu gören yoldan geçen vatandaşlar, Söyler'e haber verdi.

        Ön camları kırılan, kapılarda ve kaportasında pençe izleri bulunan kullanılamaz haldeki otomobilinin görüntüsünü kaydeden Söyler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar ayı arabamı şu hale getirmiş. Görüyorsunuz yani arabamı evimin kapısında şu hale getirmiş." ifadelerini kullandı.

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