Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çin'de 3 yıl wushu eğitimi alan milli sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'de 3 yıl wushu eğitimi alan milli sporcunun hedefi dünya şampiyonluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON (AA) - GÖKTUĞ ERGÜN - Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılabilmek için mücadele ettiği wushu seçmelerinin finalinde ayağında kırık oluşmasına rağmen başarı gösteren Nusret Kayhan Altunkaya, bronz madalya ile döndüğü memleketi Trabzon'da antrenmanlara devam ediyor.

        Türkiye'de son 9 yılda katıldığı organizasyonlarda kategorisinde yenilgi almayan 24 yaşındaki sporcu, 28 Temmuz'da Çin'de organize edilen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda wushu branşında 70 kiloda bronz madalya kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

        Wushu yapan ağabeyine özenerek 9 yaşında bu spora başlayan Altunkaya, ABD'nin Fort Worth kentinde 16-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek, 2023 Wushu Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait salonda antrenör Yavuz Selim Kazancı ile sürdürüyor.

        Milli sporcu Nusret Kayhan Altunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıl önce Trabzon'da başladığı spor kariyerine, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünde devam ettiğini söyledi.

        Yurt içinde 2014'ten beri çıktığı hiçbir müsabakayı kaybetmediğini belirten Altunkaya, kariyerinde Avrupa şampiyonluğu, dünya ve Avrupa ikincilikleri de bulunduğunu aktardı.

        Altunkaya, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından gönderildikleri wushu sporunun ana vatanı Çin'de 2017-2020 yılları arasında eğitim aldığını ifade ederek, "Federasyonumuz bizi oraya Çin Milli Takımı ile antrenman yapmaya ve orada özel bir üniversitede öğrenim görmeye gönderdi. Bize böyle bir imkan sağlandı, biz de sporcular olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık." dedi.

        Wushu branşında Türkiye'ye son dünya şampiyonluğunun 2008'de geldiğini anımsatan Altunkaya, "ABD'de düzenlenecek 2023 Wushu Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, Türkiye'de bu sporda bir marka olmak istiyorum." diye konuştu.

        - "Türkiye'de kendimi yenilmez olarak görüyorum"

        Altunkaya, kendine güvendiğini dile getirerek, "Türkiye'de kendimi yenilmez olarak görüyorum, sporu bırakmadığım sürece de kolay kolay kimsenin yeneceğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

        Milli sporcu, 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın seçmelerinde talihsiz bir kaza yaşadığını da belirterek, şunları kaydetti:

        "Seçmelerin final müsabakasının ilk dakikasında ayağımdaki kemik kırıldı, buna rağmen müsabakaya devam ederek Yaz Oyunlarından mücadele etmeye hak kazandım. Turnuvaya hazırlanmak için öncelikle sakatlığımın geçmesini bekledim, sonrasında 20 gün gibi kısa bir hazırlık dönemi geçirdim. Buna rağmen derece elde ettim."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Liselere sınıf tekrarı geliyor!
        Liselere sınıf tekrarı geliyor!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        "O mezar babamın değil"
        "O mezar babamın değil"
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Siopis'in sözleşmesini feshetti
        Trabzonspor, Siopis'in sözleşmesini feshetti
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor´da Siopis´in sözleşmesi feshedildi