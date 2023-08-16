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        Balıkesir Valiliğine atanan İsmail Ustaoğlu, Trabzon'dan uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:28
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        Balıkesir Valiliğine atanan İsmail Ustaoğlu, Trabzon'dan uğurlandı
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        TRABZON (AA) - İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Balıkesir Valiliğine atanan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu için uğurlama töreni yapıldı.

        Valilik önünde düzenlenen törene, kurum müdürleri, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Valilik çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ile katıldığı törende katılanlarla tek tek görüşerek helalleşti.

        Törenin ardından kentten ayrılan Ustaoğlu, sosyal medya hesabından "Elveda Trabzon, Allah'a emanet olun." paylaşımı yaptı.

        Ustaoğlu, yayımladığı veda mesajında, Trabzon halkından helallik ve dua dileyerek, "​Büyük Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu ve çocukluğunun geçtiği tarih, kültür ve medeniyetin harmanlandığı ve Doğu Karadeniz'in merkezi, ülkemizin en önemli şehirlerinden biri konumunda bulunan Trabzon'umuza ve Trabzonlu hemşehrilerime hizmet etmiş olmanın onurunu yaşamaktayım." değerlendirmesinde bulundu.

        Trabzon Valisi olarak görev yapmanın mutluluğunu, sevincini ve onurunu ailesiyle her zaman şerefle taşıyacağını vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

        "Beş yıllık görev sürem boyunca hakkaniyet, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini etkin bir şekilde işletmeye, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın vatandaşımıza sevgi ve saygıya dayalı bir anlayışla etkin ve kaliteli bir hizmet sunması için gerekli şartları ve ortamı oluşturmaya, hizmet anlayışının odağına insan ve insanın onur ve haysiyetini oturtmaya, toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya çalıştım. Kahraman şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere yetimlere, öksüzlere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin vefa, şefkat ve merhamet yüzünü net ve somut bir şekilde göstermenin gayret ve çabası içinde oldum. ​İlk günden itibaren bizleri bağrına basan, bizlere gönüllerini açan ve hizmetkarları olma mutluluğunu yaşatan, her türlü hizmetin en iyisine ve en güzeline layık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı zaman 'Bana kalp gücü veren vatandaşlarımın ilk sırasında kahraman Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım.' dediği Trabzonlu hemşehrilerime, görev sürem boyunca beraber çalıştığımız bakanlarımıza, milletvekillerimize, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum başta kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma, meslek kuruluşlarımızın ve basınımızın çok değerli temsilcilerine, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan ailelerine, sivil toplum kuruluşlarının değerli mensuplarına, sevgili muhtarlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize arzı veda ediyor, her yönüyle seçkin ve özel bir yere sahip Trabzon'umuzda görev yapmış olmanın onuruyla tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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