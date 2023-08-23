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        TRÜ'de düzenlenen "Blok Tabanlı Robotik ve Kodlama" eğitimi sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:26 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:39
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        TRÜ'de düzenlenen "Blok Tabanlı Robotik ve Kodlama" eğitimi sona erdi
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        TRABZON (AA) - Trabzon Üniversitesi (TRÜ) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından düzenlenen "Blok Tabanlı Robotik ve Kodlama Eğitimi" sona erdi.

        TRÜ'den yapılan açıklamaya göre, TRÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kürşat Erümit ve ekibi tarafından yürütülen kursun ilk öğrencileri olan akademisyenlere, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

        TRÜ Fatih Yerleşkesi'ndeki törene, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Karal ve Prof. Dr. Atilla Çimer'in yanı sıra Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Güven, UZEM Müdürü Doç. Dr. Ali Kürşat Erümit, Genel Sekreter vekili Halil İbrahim Arslan ve akademisyenler ile eğitimi veren teknik öğretmen Emre Uzun katıldı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karal, törende yaptığı konuşmada, Ar-Ge bazlı projelere ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Burada öğrendiklerinizi geliştirin. Sahada uygulayın ve öğrencilerinize de yeni projeksiyonlar kazandırın. Hayalperest olun, hayal kurun. Her büyük proje bir hayalle başlar. Bizim dönemimizde bir devre üretene kadar ellerimiz yanıyordu. Şimdi hepsi yurt dışından hazır geliyor. Bu teknolojileri artık kendimiz üretelim. Biz yönetim olarak her türlü desteğe hazırız." ifadelerini kullandı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer de kursa yaz aylarında ilgi gösteren akademisyenleri kutladı.

        Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Güven de resimden müziğe, turizmden mühendisliğe kadar birçok branştan katılımcının yer aldığı eğitim sonunda çok yararlı bilgiler edinildiğini belirtti.

        Daha üretken bireyler yetiştirmeye çalıştıklarını aktaran Güven, şunlerğ kaydetti:

        "Buradaki cihazların birçoğunun yurt dışından geliyor olması bizi kamçılamalı. Robotik kodlama ve yapay zeka teknolojilerini de kendimiz üretmeye başlamalıyız. Direkt dışarıdan alınan materyaller ya da eğitim modüllerinin bize birebir uygulanabilirliği olmuyor. Kendi kültürümüze, müfredat ve formasyonumuza göre bunları şekillendirmezsek bu teknolojiler de bir moda olmaktan ileriye geçemez. Uyumluluğu ve geleceği olmaz."

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