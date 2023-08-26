Trabzon'da Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi
TRABZON (AA) - Trabzon'un Tonya ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali" başladı.
Tonya Belediyesi tarafından ilçe merkezinde organize edilen festivalde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Vekili Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkanı Osman Beşel ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Festival kapsamında vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda süt çeşmesi etrafında toplanarak horon oynadı.
Yöresel sanatçıların sahne aldığı festival, yarın tescilli Tonya tereyağının tanıtımına yönelik yapılacak yarışmaların ardından sona erecek.