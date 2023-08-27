Trabzon'da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler belgelerini aldı

TRABZON (AA) - Şalpazarı Müftülüğüne bağlı Sütpınar Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenci mezun oldu.

Öğrenciler için Sütpınar Mahallesi Yeni Cami'nde "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

Törene katılan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, insanların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek kadar hayatına da tatbik etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Yıldırım, insanın hayatını Kur'an'a göre şekillendirmesi gerektiğini belirterek, "Kur'an bu topraklarda her daim öğrenilmeye ve öğretilmeye devam edecektir. Hafızlarımızın sayısının artması dileğiyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Katılımcıların da söz aldığı törende Vali Yıldırım, hafız olan öğrencilere belgelerini takdim etti.

Törene, Şalpazarı Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İl Müftüsü Selami Aydın, Prof. Dr. Mustafa Ağırman ile çok sayıda vatandaş katıldı.