Trabzon'da 3 ilçe işbirliğinde "İzmiş Şenliği" düzenlendi
TRABZON (AA) - Trabzon'un Beşikdüzü, Şalpazarı ve Tonya ilçe belediyelerince "İzmiş Şenliği" düzenlendi.
Tonya, Beşikdüzü ve Şalpazarı'nın birleştiği noktadaki Gölkiriş Mahallesi İzmiş Tepesi mevkisinde düzenlenen şenliğe, Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şenlikte konuşan Beşikdüzü İlçesi İzmiş Yöresi Dernek Başkanı Muharrem Sağlam, 4 yıldır geleneksel hale getirdikleri şenliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sağlam, 3 ilçenin ortak noktasında kültürlerin kaynaşmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.
Kemençe eşliğinde yöresel şarkıcıların türküler seslendirdiği şenliğe katılanlar, horon oynayarak eğlendi.