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        Trabzon'da düzenlenen Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 00:28 Güncelleme: 28.08.2023 - 00:44
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        Trabzon'da düzenlenen Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali sona erdi
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        TRABZON (AA) - Trabzon'un Tonya ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi.

        Tonya Belediyesi tarafından ilçede organize edilen festivale katılan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, festivallerin kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan önemli etkinlikler olduğunu söyledi.

        Yıldırım, festivalin 20'ncisinin düzenlendiğine işaret ederek "Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali, bu zenginliklerin bilinirliğini artırıyor. Tonya'mızın tereyağı marka değeri yüksek bir üründür. Onun adında bir festivalin organize edilmesi daha da anlamlı hale geliyor. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Festivalde çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini Vali Yıldırım takdim etti.

        İlçede dün başlayan festival yöresel sanatçıların konseri ve horon gösterileriyle sona erdi.

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