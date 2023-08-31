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        Trabzon'da balık avı sezonunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 21:46 Güncelleme: 31.08.2023 - 21:46
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        Trabzon'da balık avı sezonunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
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        TRABZON (AA) - Trabzon'da yarın başlayacak balık avı sezonu dolayısıyla tören yapıldı.

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 2023-2024 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla Çarşıbaşı ilçesindeki limanda organize edilen törende yaptığı konuşmada, denizlerin balıkçıların geçim kaynağı olduğunu belirtti.

        Kentte binin üzerinde tekne bulunduğunu ifade eden Yıldırım, "6 bine yakın da balıkçımız var. Bunların hepsi ekmeklerini denizden karşılıyorlar, buradan kazanıyorlar. Bu demektir ki bu derya onların aslında tarlaları." dedi.

        Yıldırım, balıkların üreme zamanlarına dikkat edilmesinin önemine işaret ederek, balıkçıların belirlenen süreleri aşmadan avlanmaları gerektiğini vurguladı.

        Ekolojik dengenin korunması gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Denizler tükenmez değil. Bakıyoruz ki eskiye göre çok daha fazla balık yakalıyoruz, 5 milyon kilonun üzerinde balık üretimimiz var, 6 milyona yakın. Daha fazla balık yiyebilmek, proteini daha çok elde edebilmek, gıda zincirindeki protein eksikliğini buradan tamamlayabilmek için belki daha fazla yakalamaya ihtiyaç var ama bu kaynak sonsuz değil. Balıkçılarımız ne kadar çok dikkat ederlerse bir sezon sonrasında o kadar bereketli bir sezon daha geçireceklerine inanıyorum."

        AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ise sektörün içinden geldiğini, bu nedenle de balıkçıların sorunlarını iyi bildiğini söyledi.

        Balıkçıların sorunlarını çözmek için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Koç, şu değerlendirmede bulundu:

        "Mevzuat ve yönetmelikler noktasında, gerekirse kanuni düzenlemelerle bu sektörün toplum tarafından sevilen, sevilerek yapılan, sorunları azaltılmış iyi bir sektör olması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sorunlara da her zaman duyarlı olacağız, gözlerimizi kapamayacağız, kulaklarımızı tıkamayacağız."

        CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de gelecekte denizden daha iyi yararlanmak için ekosistemin korunması gerektiğini vurguladı.

        Suiçmez, yeni sezonun balıkçılara, ailelerine, sanayicilere ve tüketicilere bereket getirmesi temennisinde bulundu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da balıkçılığın şehrin ekonomisinde çok büyük yeri olduğunu aktardı.

        Son zamanlarda Trabzon'da kafes balıkçılığı noktasında çok önemli bir ivme yakalandığına işaret eden Zorluoğlu, "Geçtiğimiz yıl doğrudan 100 milyon doların üzerinde ihracat yapıldığını ifade edersek, bu sektörün de desteklenmesi gereken ve önemsenmesi gereken yeni bir alt sektör olduğu gerçeğini de vurgulamış oluruz." dedi.

        Sezonun bereketli geçmesi için dua edilen tören, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ile devam etti.

        Halk oyunları ekibinin de gösteri yaptığı program, protokol üyelerinin gece ava çıkacak bazı balıkçı teknelerini gezmeleri ile sona erdi.

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