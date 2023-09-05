Danışman Yılmaz Kara'nın kardeşinin cenazesi defnedildi

Almanya'da vefat eden Zülfiye Kara için Üzümönü Mahallesi'ndeki Mezarlık Boğazı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Beşikdüzü Kaymakamı ve Şalpazarı Kaymakam Vekili Ferhat Vardar, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve vatandaşlar katıldı.

Yılmaz Kara ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Merhumenin cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.