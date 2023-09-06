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        Araklı Belediye Başkanı Çebi, zabıtalarla bir araya geldi

        Trabzon'da Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, zabıtanın belediye ile vatandaş arasında köprü oluşturduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:21
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        Araklı Belediye Başkanı Çebi, zabıtalarla bir araya geldi
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        "Zabıta Haftası" dolayısıyla personeli makamında kabul eden Çebi, zabıtanın her geçen gün hizmet kalitesini artıran bir anlayışla görevini sürdürdüğünü belirtti.

        Çebi, zabıtanın belediye ile vatandaş arasında köprü oluşturduğunun altını çizerek, "Zabıta teşkilatımız ve belediye zabıta amirliğimiz, vatandaşımızın sağlıklı, huzur ve güven ortamında yaşamasının güvencesidir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan belediye zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir." dedi.

        Zabıta Müdürü Şenol Çebi de yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı ekibini kutladı.

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