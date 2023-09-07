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        Trabzon'da "8. Kervan Yolu Dağ Koşusu" organize edilecek

        Türkiye Atletizm Federasyonunca "8. Kervan Yolu Dağ Koşusu", 9 Eylül'de Trabzon'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:23 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:28
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        Trabzon'da "8. Kervan Yolu Dağ Koşusu" organize edilecek
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        Köprübaşı Kaymakamı Öznur Güler, beraberindeki Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Trabzon Atletizm Temsilcisi Adem Batar ile koşunun yapılacağı tarihi Kervan yolu güzergahında incelemelerde bulundu.

        Güler, daha sonra ilçedeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, organizasyonun 8'inci kez Köprübaşı'nda yapılacak olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Müsabakaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Güler, "Organizasyon hem ilçemizin tanıtımı hem de sporcularımızın ilçemizi tanıması açısından çok değerli ve kıymetlidir. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Aydın da koşuya ev sahipliği yapmanın memnuniyetini yaşadıklarını aktararak, "İlerleyen yıllarda Balkan Şampiyonası'nın da ilçemizde yapılması konusunda federasyonun desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Arıcıoğlu ise Trabzon'un coğrafi yapısının bu tür yarışlar için çok uygun olduğuna işaret ederek, "Turizm, kültür, spor ve tarih şehrimiz Trabzon'umuz çok güzel bir organizasyona imza atacak, güzel bir dağ koşusu tertip edilecek. İnşallah daha büyük organizasyonlar da yapacağız. Çünkü burası doğa olarak mükemmel bir coğrafya." değerlendirmesinde bulundu.

        20 yaş altı kadınlar, 20 yaş altı erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinin yer alacağı koşunun, 9 Eylül Cumartesi günü Köprübaşı ilçe girişi ile Kahvedüzü mevkisi arasındaki 12 kilometrelik güzergahta yapılması planlanıyor.

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