Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Mayıs 2023'te ulaşıma açılan Yeni Zigana Tüneli'nden bugüne kadar 880 binin üzerinde araç geçtiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Trabzon Valiliğindeki İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek adımları atmaya devam ettiklerini belirtti.

Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri, İstanbul Havalimanı, Ordu-Giresun, Rize-Artvin havalimanları, İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara, Ankara-Niğde otoyolları gibi küresel ölçekli mega projeleri hayata geçirdiklerini anımsatan Uraloğlu, Bakanlık olarak son 21 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 4 trilyon 173 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Uraloğlu, 2003 öncesi 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağını 29 bin kilometrenin üstüne çıkardıklarını, 1714 kilometre otoyol ağını 3 bin 633 kilometreye yükselttiklerini ifade etti.

Hava yolunu halkın yolu yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, "İç hat uçuş nokta sayımızı 26'dan 57'ye, dış hat uçuş noktamızı 343'e yükselttik. 149 olan liman sayımızı 217'ye, 37 olan tersane sayımızı ise 84'e çıkardık. Tüm ülkemizde olduğu gibi Trabzon'umuzu da dev yatırımlarla dört baştan imar etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, son 21 yılda Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapı yatırımları için yaklaşık 78 milyar lira harcadıklarını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'un 2003'e kadar sadece 56 kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz 184 kilometre daha yaparak 240 kilometreye ulaştık. Yollarının 89 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalıydı, 488 kilometreye yükselttik. 2007 yılında yıllarca bitmeyen, adeta yılan hikayesine dönen Karadeniz Sahil Yolu'nu biz tamamladık. Karadeniz Sahil Yolu ile Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar hareket geldi. Trabzon'da kuzeyden güneye ulaşım sağlayan birçok yolu bitirdik. Bir kısmında da çalışmalarımız devam ediyor."

- "Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı projelerinden biri olmuştur"

Bakan Uraloğlu, Yeni Zigana Tüneli ile iki asra yakın süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergaha adeta bir mühür vurduklarını söyledi.

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan 14,5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli'ni çift tüplü olarak inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, "Açıldığı günden itibaren Zigana Tüneli'nden 880 binin üzerinde araç geçti. Yeni Zigana Tüneli, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı projelerinden biri olmuştur." dedi.

Maçka-Karahava kesiminin de bölünmüş yol haline getirilmesiyle Trabzon'dan Erzurum, Ağrı ve İran sınırına uzanan yolun standardının yükseldiğini anlatan Uraloğlu, böylece güzergahta trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki merkezlere ve limanlara sorunsuz akışının sağlandığını ifade etti.

Trabzon'da yaklaşık 40 milyar liralık proje bedeli ile 23 kara yolu projesinin devam ettiğini dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç şüphesiz devam eden en önemli kara yolu projelerimizden biri Kanuni Bulvarı Yolu'ndaki çalışmalarımızdır. Kanuni Bulvarı, Trabzon şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun çözümünü doğrudan ilgilendiren bir projemiz. Toplam 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı Yolu'nu bitümlü sıcak karışım kaplı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ile 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı'nın 17,6 kilometresini, 17 kilometrelik imar bağlantı yollarının 9,4 kilometresini ve 17,9 kilometrelik kavşak kollarının 11,2 kilometresini açtık. Şu anda Kanuni Bulvarı'nın Yenicuma-2 Kavşağı-Çukurçayır Kavşağı arasında kalan 4 kilometrelik kesiminde ve 1 kilometrelik Değirmendere bağlantısında da yapım çalışmalarımız devam ediyor. Boztepe Tüneli'ni ve viyadüğünü hizmete açmayı planlıyoruz. Projenin tamamını da 2024 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Araklı'dan Bayburt'a ulaşım sağlayan Araklı-Bayburt Yolu'nun 7-17'nci kilometreleri arasında kalan 10 kilometrelik kesimdeki yapım çalışmalarımız devam ediyor."

Bakan Uraloğlu, 43,8 kilometreden oluşan Güney Çevre Yolu'nun 35,8 kilometresini 15 tünelle, 2,1 kilometresini ise 14 viyadükle geçmeyi planladıklarını, Güney Çevre Yolu'nu üç kısım halinde hayata geçireceklerini anlattı.

Türkiye'de bir taraftan kara yolu yatırımları devam ederken özellikle demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdiklerinin altını çizen Uraloğlu, "Planlamalarımız içerisinde Trabzon da bu yatırımların ortasında bulunuyor. Samsun-Sarp demir yolu ve bunun merkezi de Trabzon. Toplam 513 kilometre uzunluğunda planlanan demir yolunun proje çalışmalarını yakın zamanda başlatacağız. Yine, Trabzon Raylı Sistem Hattı Projemiz için de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla koordineli bir çalışmayı başlattık." ifadesini kullandı.

- "Yıl sonunda yolcu sayımızın 4 milyona ulaşacağını öngörüyoruz"

Trabzon Havalimanı'nın, ülkenin en yoğun havalimanlarından biri olduğunu anımsatan Uraloğlu, iç hat yolcu sayısında 7'nci, dış hat yolcu sayısında ise 10'uncu sırada yer almasının çok önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, bu havalimanında 2022'de iç ve dış hat toplamında yaklaşık 3 milyon 185 bin yolcu ağırlandığına dikkati çekerek, "Bu yıl ise daha ağustos sonu itibarıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin yolcu ağırladı. Yıl sonunda yolcu sayımızın 4 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. Çünkü, Trabzon'da çok ciddi bir turist artışı olduğunu gözlemliyoruz. Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu eşsiz doğası ve tarihi kültürel varlıklarıyla Trabzon'umuz artık turizm açısından bir cazibe merkezi oldu." şeklinde konuştu.

Körfez ülkeleri başta olmak üzere Hollanda, İtalya, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden doğrudan uçuş gerçekleştirilen Trabzon'a, Avrupa ülkelerinden de çok sayıda turist geldiğinin altını çizen Uraloğlu, "Şu anki verilerimize göre, 2023'ün ilk 7 ayında yabancı turist anlamında yaklaşık 400 bin misafirimiz var. Yabancı turist sayımızda 2022'nin 7 ayına göre yüzde 79 artış oldu. Yerli ve yabancı toplamında da 2023'ün 7 aylık dönemini baz aldığımızda 740 bin misafirimiz var. Bunda da geçen yılın ortalamasını baz aldığımızda yüzde 43 artış söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Trabzon'a yeni havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladıklarını, yeni havalimanının kente gelen turist sayısının ve turizm gelirlerinin artmasına vesile olacağını ifade etti.

Havalimanının öncelikli olarak yapılması gereken yapılarının inşasına başladıklarını anlatan Uraloğlu, "Mevcut iç hatlar terminal binasına iki adet sabit yolcu köprüsü ve körük ekleyeceğiz. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. Şu anda yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pist ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlayacağız. Sonrasında yapım sürecini başlatmış olacağız. Ve hiç şüphesiz tüm bu yapılanlar tamamlandığında Trabzon'a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eser olacaktır." diye konuştu.

Uraloğlu, hem turizmdeki hem de spordaki başarıları ile Trabzon'un gelecek dönemlerde Türkiye'nin geleceğine damga vuracağına inandığını söyledi.

- "Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir"

"Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" düsturu ile yeni proje ve yatırımlarla hiç durmadan yollarına devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Yaptığımız işlere bakanlar bizim niyetimizi de görür, samimiyetimizi de görür. Bizim sevdamız da davamız da memleketimiz, tüm Türkiye'miz." dedi.

Bakanlık olarak Trabzon için planladıkları her projenin, bölgenin ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini katbekat arttıracağına inandığını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü güvenli, hızlı ve kolay ulaşım ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Trabzon'un iktisadi kalkınması ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak, doğal, kültürel ve sanatsal varlıklarının tanıtılması ve korunmasını sağlamak ve tam anlamıyla turizme kazandırmak için yatırımlarımızı asla kesmeyeceğiz. Trabzon'u yeni bir cazibe merkezine dönüştürmeye ve marka şehir yapmaya gayret göstereceğiz. Üniversitesi, limanı, uluslararası havalimanı, serbest bölgesi ve turizm potansiyeli ile Trabzon aydınlık bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyecek. Trabzon, Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir."

Bakan Uraloğlu, temasları kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i, ardından da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.