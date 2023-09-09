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        Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Trabzon'un Maçka ilçesinde otomobilin çarptığı 89 yaşındaki yaya, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 17:33 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:33
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        Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Y.E'nin (48) kullandığı 03 EZ 781 plakalı otomobil, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki Mataracılar Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 89 yaşındaki A.Y'ye çarptı.

        A.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin incelemesinin ardından A.Y'nin cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü Y.E. gözaltına alındı.

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