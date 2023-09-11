Trabzon'un asırlık çınarı Asiye nine torununun torununu gördü

Vakfıkebir ilçesinde dünyaya gelen Kaya, orman memuru olan eşi Osman Kaya'yı 1994'te yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle kaybetti.

Nüfus kağıdında doğum tarihi Hicri takvime göre 1339 olan 7 çocuk annesi Kaya, 1990'da vefat eden oğlu Mehmet Kaya'nın eşi ve 2 çocuğuyla 15 sene yaşadı.

Bir süre diğer çocuklarının da yanında kalan Kaya, yaklaşık 5 yıldır İzmit'ten Trabzon'a dönen kızı Nesime Karanlık ve damadıyla Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'nde ikamet ediyor.

Miladi takvime göre doğum yılı 1920'ye tekabül eden Kaya, yaşı dolayısıyla ailesinin yanı sıra mahallenin de en yaşlı bireyi olarak biliniyor.

Yıllar önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle bacağından ameliyat olan Kaya, yaşının da ilerlemesiyle hayatını yatağa bağımlı sürdürüyor.

60 yaşındaki Nesime Karanlık, AA muhabirine, her gün taze yemekler yaparak annesine baktığını söyledi.

Annesine kahvaltısını sabah 07.00'de verdiğini anlatan Karanlık, "Öğlen ve akşam yemeklerini yediriyorum. Yufka, lahana, fasulye ve pırasa tavası yaparak yediriyorum. Bugünün yemeğini yarın yemiyor, çok yemek seçiyor ve hep taze yemek istiyor. Çorba, muhallebi yemiyor." dedi.

Karanlık, kardeşlerin en küçüğünün kendisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Annemin uzun yaşamasının sırrı, babam çok balık yağı getiriyordu. Balık yağından dolayı kemikleri sağlam ve bugüne kadar geldi. Annemin koyunları vardı, yoğurdu, sütü, peynirini yiyordu ama daha çok balık yağından dolayı. Çok balık yağı içti. Kokusu kötü olduğu için biz içmiyorduk, sadece annem içiyordu."

Annesinin kronik rahatsızlığının bulunmadığını, sadece kalp ilacı kullandığını ifade eden Karanlık, "Yaşını duyanlar çok şaşırıyor. 'Çok güzel bakıyorsun.' diyorlar. Hastalığı olmadığı için doktora, hastaneye de gitmiyoruz." diye konuştu.

Kaya'nın 40 yaşındaki torunu Erdoğan Kaya ise babaannesinin 2005'e kadar sağlıklı olduğunu, hayvanlarına baktığını belirterek, o sene geçirdiği trafik kazası sonucu bacağından ameliyat geçirdiğini ve yıllar içerisinde güçten düştüğünü söyledi.

- "Babaannem benim için önemli bir değerdir"

Aile bireylerinin sürekli babaannesini ziyaret ettiğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Babaannem benim için çok kıymetli çünkü biz bütün sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü ondan öğrendik. Babamı kaybettiğimde 7 yaşındaydım. İnsanın içinde bir ukde kalıyor ama babaannem bize onu hissettirmedi. Her şeyi onunla birlikte yaşadık, iyiyi, kötüyü. Babaannem benim için önemli bir değerdir çünkü onunla yaşadım, büyüdüm, hayatım onunla geçti, hala da geçiyor."

Kaya, babaannesinin 7 çocuğu, 18 torunu, 33 torununun çocuğu ve 3 de torununun torunu olduğunu belirterek, yaşını 103 olarak hesapladıklarını ancak babaannesinin akranlarıyla ilgili çevrede yaptıkları araştırmalara göre 110 yaşında olabileceğini söyledi.

Asiye Kaya, ziyaretine gelen arkadaşının oğlu Ahmet Eyüboğlu ile sohbet etti. Kaya, yaylada çok arkadaşı olduğunu ancak şimdilerde kendi yaşlarında kimsenin kalmadığını belirterek, "Ziyaretime gelenlerden Allah razı olsun." dedi.