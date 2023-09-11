Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'un asırlık çınarı Asiye nine torununun torununu gördü

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Asiye Kaya, mahallenin en yaşlı bireyi olarak biliniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:10 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'un asırlık çınarı Asiye nine torununun torununu gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vakfıkebir ilçesinde dünyaya gelen Kaya, orman memuru olan eşi Osman Kaya'yı 1994'te yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle kaybetti.

        Nüfus kağıdında doğum tarihi Hicri takvime göre 1339 olan 7 çocuk annesi Kaya, 1990'da vefat eden oğlu Mehmet Kaya'nın eşi ve 2 çocuğuyla 15 sene yaşadı.

        Bir süre diğer çocuklarının da yanında kalan Kaya, yaklaşık 5 yıldır İzmit'ten Trabzon'a dönen kızı Nesime Karanlık ve damadıyla Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'nde ikamet ediyor.

        Miladi takvime göre doğum yılı 1920'ye tekabül eden Kaya, yaşı dolayısıyla ailesinin yanı sıra mahallenin de en yaşlı bireyi olarak biliniyor.

        Yıllar önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle bacağından ameliyat olan Kaya, yaşının da ilerlemesiyle hayatını yatağa bağımlı sürdürüyor.

        60 yaşındaki Nesime Karanlık, AA muhabirine, her gün taze yemekler yaparak annesine baktığını söyledi.

        Annesine kahvaltısını sabah 07.00'de verdiğini anlatan Karanlık, "Öğlen ve akşam yemeklerini yediriyorum. Yufka, lahana, fasulye ve pırasa tavası yaparak yediriyorum. Bugünün yemeğini yarın yemiyor, çok yemek seçiyor ve hep taze yemek istiyor. Çorba, muhallebi yemiyor." dedi.

        Karanlık, kardeşlerin en küçüğünün kendisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Annemin uzun yaşamasının sırrı, babam çok balık yağı getiriyordu. Balık yağından dolayı kemikleri sağlam ve bugüne kadar geldi. Annemin koyunları vardı, yoğurdu, sütü, peynirini yiyordu ama daha çok balık yağından dolayı. Çok balık yağı içti. Kokusu kötü olduğu için biz içmiyorduk, sadece annem içiyordu."

        Annesinin kronik rahatsızlığının bulunmadığını, sadece kalp ilacı kullandığını ifade eden Karanlık, "Yaşını duyanlar çok şaşırıyor. 'Çok güzel bakıyorsun.' diyorlar. Hastalığı olmadığı için doktora, hastaneye de gitmiyoruz." diye konuştu.

        Kaya'nın 40 yaşındaki torunu Erdoğan Kaya ise babaannesinin 2005'e kadar sağlıklı olduğunu, hayvanlarına baktığını belirterek, o sene geçirdiği trafik kazası sonucu bacağından ameliyat geçirdiğini ve yıllar içerisinde güçten düştüğünü söyledi.

        - "Babaannem benim için önemli bir değerdir"

        Aile bireylerinin sürekli babaannesini ziyaret ettiğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

        "Babaannem benim için çok kıymetli çünkü biz bütün sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü ondan öğrendik. Babamı kaybettiğimde 7 yaşındaydım. İnsanın içinde bir ukde kalıyor ama babaannem bize onu hissettirmedi. Her şeyi onunla birlikte yaşadık, iyiyi, kötüyü. Babaannem benim için önemli bir değerdir çünkü onunla yaşadım, büyüdüm, hayatım onunla geçti, hala da geçiyor."

        Kaya, babaannesinin 7 çocuğu, 18 torunu, 33 torununun çocuğu ve 3 de torununun torunu olduğunu belirterek, yaşını 103 olarak hesapladıklarını ancak babaannesinin akranlarıyla ilgili çevrede yaptıkları araştırmalara göre 110 yaşında olabileceğini söyledi.

        Asiye Kaya, ziyaretine gelen arkadaşının oğlu Ahmet Eyüboğlu ile sohbet etti. Kaya, yaylada çok arkadaşı olduğunu ancak şimdilerde kendi yaşlarında kimsenin kalmadığını belirterek, "Ziyaretime gelenlerden Allah razı olsun." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        Çifte vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdü
        Çifte vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdü
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        NATO'dan büyük tatbikat
        NATO'dan büyük tatbikat
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Emniyet kemerini takmadı! Uçaktan indirildi!
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        Çok sayıda köy tamamen yok oldu: Fas'ta can kaybı artıyor!
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Hastanede arbede; güvenlik görevlisinin kalp krizi geçirdiği anlar kamerada
        Hastanede arbede; güvenlik görevlisinin kalp krizi geçirdiği anlar kamerada
        Trabzonspor transferde hızını artırdı
        Trabzonspor transferde hızını artırdı
        Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe Trabzon'a geldi
        Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe Trabzon'a geldi
        Nicolas Pepe: İnanılmaz derecede mutluyum
        Nicolas Pepe: İnanılmaz derecede mutluyum
        Trabzon'da balıkçı tezgahları hamsiyle şenlendi
        Trabzon'da balıkçı tezgahları hamsiyle şenlendi
        Trabzon'da hasta yakınlarıyla çıkan arbede sonrası güvenlik görevlisi kalp...
        Trabzon'da hasta yakınlarıyla çıkan arbede sonrası güvenlik görevlisi kalp...