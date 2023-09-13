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        Maçka'da Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun temeli törenle atıldı

        Trabzon'un Maçka ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasının temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:52 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:57
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        Maçka'da Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun temeli törenle atıldı
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        İlçeye bağlı Esiroğlu Mahallesi'nde yapılan merkezin temel atma töreninde konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sağlık sektöründe çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

        Yıldırım, bu ilerlemelerin bazen büyük hastaneler şeklinde olduğu gibi bazen de bizzat vatandaşın ayağına götürülmek suretiyle aile sağlık merkezleri olarak karşılarına çıktığını belirterek, "Burada da bugün eksikliğini hissettiğimiz Aile Sağlık Merkezinin temelini atıyoruz. İnşallah aile hekimlerimiz burada hizmet verecek, vatandaşımızı daha uzak bir mekana gitmeden burada sağlık hizmetini almış olacaklar." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da yaklaşık 8 milyon lira bütçeyle Esiroğlu Mahallesi'nde temeli atılan Aile Sağlık Merkezinin 5 ay içerisinde hizmete gireceğini kaydetti.

        Merkezde 2 aile hekiminin görev yapacağını ifade eden Usta, aynı zamanda bölgedeki 112 Acil hizmetlerinin de ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

        Temel atma törenine, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Beytullah Gelir, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da katıldı.

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