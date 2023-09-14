Trabzon'da uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tonya Emniyet Amirliği ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 29 gram sentetik uyuşturucu, 20,22 gram kubar esrar, 2 kök kenevir ve 120 kenevir tohumu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.