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        Trabzon'da uyuşturucu ele geçirildi

        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucuyla mücadele uygulamalarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:13
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        Trabzon'da uyuşturucu ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tonya Emniyet Amirliği ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 29 gram sentetik uyuşturucu, 20,22 gram kubar esrar, 2 kök kenevir ve 120 kenevir tohumu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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