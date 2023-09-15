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        Akçaabat'ta yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 21:03 Güncelleme: 15.09.2023 - 21:10
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        Akçaabat'ta yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, ilçenin Yalıncak mevkisinde inşa edilecek havuzun temel atma töreninde, projenin Akçaabat'ın estetiğine yakışacağını söyledi.

        İlçe sakinlerinin olimpik havuzdan en yüksek seviyede istifade edeceğini belirten Şen, "Arzu ediyorum ki yeşili ve mavisiyle en güzel sahillere sahip Akçaabat'ımızda, Darıca sahilinden Ganita'ya kadar uzanan, vatandaşlarımızın en güzel şekilde yararlanabileceği bir hat oluşturabilelim." dedi.

        Şen, şehirleri güzelleştirmenin sadece belediye başkanlarının görevi olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Şehirde yaşayan herkesin, şehri estetize etmesi gerekmektedir. Bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu güzelliklere katkı sağlamaya devam edeceğiz. Akçaabat'ımıza yakışır projelerimizi tek tek hayata geçirip, estetik tasarımı ile güzel bir sahil ve güzel bir Akçaabat göreceğiz. Bu güzel projenin hayat bulmasında emek harcayan herkese gönül dolusu şükranlarımı sunuyorum. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun Akçaabat'ımıza, Trabzon'umuza ve bölgemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da sahilleri, şehrin ve vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlemeye kararlı olduklarını aktardı.

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise Akçaabat'ın kültür, sanat ve turizm şehri sloganı ile hem Türkiye'de hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde adından sıkça söz ettirdiğinin altını çizerek, ilçenin geleceğini turizmde gördüklerini ve çalışmaları bu doğrultuda yönlendirdiklerini söyledi.

        Törene, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Arsin Belediye Başkanı Mehmet Sait Gürsoy, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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