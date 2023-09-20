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        Trabzon'da yaylada çayır biçen kişi yorgun mermi ile yaralandı

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, yaylada çayır biçen kişi, yorgun mermi ile yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 21:33 Güncelleme: 20.09.2023 - 21:33
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        Trabzon'da yaylada çayır biçen kişi yorgun mermi ile yaralandı
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        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde, yaylada çayır biçen kişi, yorgun mermi ile yaralandı.

        İlçeye bağlı Şahinli Yaylası'nda, yakınları ile birlikte çayır biçen Osman Çağlar (40), dinlenmek için oturduğu sırada diz kapağında acı hissetti.

        Yakınları tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan Çağlar'a, yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Çağlar'ın diz kapağındaki mermi ameliyatla çıkarıldı.

        Osman Çağlar'ın tedavisi devam ederken, güvenlik güçleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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