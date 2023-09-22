Trabzon'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Trabzon'un Of ilçesinde iki aracın karıştığı kazada, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.
Trabzon'un Of ilçesinde iki aracın karıştığı kazada, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.
Sıraağaç Mahallesi Of-Hayrat kara yolunda Mustafa Demir'in kullandığı 61 OF 1345 plakalı otomobil ile Hasan Rizelioğlu (32) idaresindeki 61 OF 0218 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Rizelioğlu ile araçta bulunan Güray (30), Elif (26), Asel (2) ve Eymen Rizelioğlu (3) yaralandı.
Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.